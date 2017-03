Rajoy: "Si hay imputados en mi fuerza política será porque la Fiscalía ha actuado"

En este caso, el fiscal general del Estado dijo en su día que la decisión de la Fiscalía, que entendió que no hubo perjuicio para las arcas públicas porque el contrato de la trama que se le atribuía a Sánchez no llegó a formalizarse, fue una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

El parlamentario socialista, por su parte, le ha reprochado que al ministro de Justicia, Rafael Catalá, "lo pilló toda España" hablando con Sánchez, en referencia a la conversación que ambos mantuvieron en el congreso del PP un día antes de que Fiscalía decidiera no investigarle por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Para el presidente del Gobierno, la pregunta formulada por Hernando en el Pleno "no conduce a nada" porque no ha explicado "por qué el Ejecutivo no ha hecho bien los nombramientos ni por qué no son aceptables las palabras del fiscal general del Estado", que compareció el pasado 1 de marzo en la Comisión de Justicia tras la petición formulada por el grupo socialista.

Además, ha asegurado este miércoles que es "absolutamente falso" que la anterior fiscal general del Estado Consuelo Madrigal dejara su cargo debido a la imposición de los nombramientos en la cúpula fiscal.

A preguntas del portavoz socialista, Antonio Hernando, en el Pleno del Congreso de los Diputados, Rajoy se ha remitido a la comparecencia que ofreció el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la cámara baja la pasada semana en la que descartó que el Ministerio Fiscal recibiera órdenes del Ejecutivo en sus actuaciones.

"Estos cargos son discrecionales, se hacen por periodo de tiempo de cinco años. Se han convocado 35 plazas, de las 25 se han renovado a 19 y se han cambiado solamente a 5. Las ha propuesto el fiscal general del Estado después de oír al Consejo Fiscal y el Gobierno los ha ratificado", ha defendido Rajoy.

De estos nuevos nombramientos Rajoy se ha referido aunque sin citarle al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que, pese a que aspiraba a su tercer mandato tras once años en el cargo, ha sido relevado por Jesús Alonso, hasta ahora su número dos. Sobre este cambio ha dicho que "no hay ninguna razón por la que no pueda ser sustituido" y que, por tanto, no comparte el razonamiento del diputado socialista.

