El PP no apoya la Comisión sobre el soterramiento presidida por Chávez y el Gobierno municipal rechaza una consulta

El proyecto ferroviario ha vuelto a estar muy presente en la sesión plenaria municipal correspondiente al mes de marzo, con el debate de las propuestas de comisión de investigación, presentadas por el Partido Popular y por Ciudadanos -con el apoyo de PSOE, VTLP y SíVA- y con el de una moción del PP para proponer la realización de una consulta ciudadana en la que se preguntara sobre el soterramiento.

En la sesión se ha vuelto ha dejar clara la postura de los grupos ya que mientras el Partido Popular considera que sigue siendo viable ejecutar un proyecto de soterramiento similar al Plan Rogers y responsabiliza del fracaso al alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, las formaciones que apoyan al equipo de Gobierno insisten en que la elección de la alternativa de integración en superficie ha sido pactada entre el Ayuntamiento, la Junta y Ministerio de Fomento y recuerdan que "en 20 años de Gobierno del PP" no se avanzó en el soterramiento.

El PP, que proponía en solitario una comisión de investigación similar en la que inicialmente proponía que un respresentante de su propio grupo fuera el que presidiera este órgano, se ha abstenido en la votación. Mientras tanto, el edil no adscrito, Jesús Presencio, ha votado en contra por considerar que este modelo de comisión no da resultado, más allá del "rédito político" que intentan sacar de ellas los partidos.

El presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, ha mostrado su rechazo a que el Grupo Municipal de Ciudadanos haya accedido a poner la presidencia en manos de Chávez, ya que "se sienta todas las semanas en la Junta de Gobierno". También ha querido justificar que el PP ocupe esa responsabilidad al recordar que en la única comisión de este tipo desarrollada en el Ayuntamiento la presidencia recayó en el entonces jefe de la oposición y hoy alcalde, Óscar Puente.

Martínez Bermejo ha insistido en, planteamientos reiterados, que el PSOE "no está libre de pecado para tirar la primera piedra" pues ha tenido decisiones importantes en la SVAV, no sólo en los últimos meses, cuando responsabiliza a Puente de "haberse cargado el soterramiento" sino en la época en la que el partido gobernó en España (2004-2011) y no se avanzó en el proyecto. Por ello, ha advertido de que si en la comisión se hablará "del pasado" será también "el pasado del PSOE".

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha calificado de

se calificó la moción del PP de "sainete", sobre todo por el hecho de que ha gobernado en el Ayuntamiento durante los 13 primeros años de existencia de la SVAV y quiera ser "juez y parte" al presidir la comisión, cuando además tiene a miembros actuales o pasados del Grupo Popular -el exalcalde Javier León de la Riva o el concejal Alfredo Blanco- "en los tribunales" por la firma de "avales falsos", en referencia a la Carta de Conformidad.

Herrero quiso recordar a Martínez Bermejo que fue "delegado" del Gobierno de Rajoy, y le ha preguntado si hizo alguna gestión durante esos tres años en favor del proyecto de soterramiento, si bien el edil del PP precisó que el cargo es de subdelegado.

El alcalde que, en este punto, ha hecho uso de la palabra fuera de los turnos de debate, ha defendido el consenso antes de la votación, algo que no se ha producido, y ha ironizado con que el Grupo Popular ha logrado "por primera vez en España" que la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, apoye a la de Podemos -partido que sustentó la candidatura municipal de Sí Se Puede-.

Vicente ha incidido en reclamar la necesidad de que se conozca los motivos "del fracaso" de la SVAV, y ha vuelto a afear que el PP presentara la solicitud de comisión un día después de que Ciudadanos la planteara en el Pleno y lograra el apoyo expreso de SíVA y VTLP.

EL REY ESTABA DESNUDO

Por su parte, la portavoz de VTLP, María Sánchez, ha recordado el "boquete" que se creó en la SVAV como consecuencia del préstamo avalado por la Carta de Conformidad y ha criticado que el PP haya "ocultado cuentas" y mantenido "una esperanza tanto tiempo prometida", para que, al llegar el actual equipo de Gobierno al Ayuntamiento, se haya visto que "el rey estaba desnudo".

Charo Chávez ha defendió una "auditoría" de la Sociedad y de la actuación de Adif y Renfe, pues ha aseverado que el Administrador ferroviario tiene una deuda de "18.000 millones de euros" que afecta a todas las sociedades similares creadas en España.

La propuesta del PP para la Comisión ha sido rechazada tanto por el resto de concejales de la Corporación.

CONSULTA CIUDADANA

Posteriormente, en el debate sobre la consulta ciudadana, ha sido el alcalde quien ha ejercido el turno del Grupo Socialista, sin límite de tiempo para él ni para el resto de intervinientes. Durante más de 60 minutos, los grupos han insistido en sus posturas en un bronco debate en el que incluso, al hacer referencia Martínez Bermejo al término "falsedad documental" en relación a un escrito ante notario que firmó Puente en 2011 para comprometerse a ejecutar el soterramiento con fondos municipales, el regidor lo ha interpretado como una posible calumnia y ha reclamado una rectificación.

El alcalde se ha preguntado por qué, si en 2003 cuando se creó la SVAV la situación económica y la solvencia de las instituciones era "infinitamente mejor" no se puedo iniciar el proyecto, ahora el proyecto es posible, de acuerdo con el PP. También ha criticado que Martínez Bermejo haya dado cifras "irresponsables" sobre los costes de la operación, que según el informe de viabilidad analizado en la SVAV asciende a 1.083 millones de euros más IVA.

El edil 'popular' ha defendido que en un documento "de Adif" fechado en septiembre, se habla de que quedaría por aportar 663,45 millones de euros, descontados ya los 400 millones del préstamo que se habrían destinado a los trabajos ya realizados. De ahí ha extraído que un soterramiento similar al Plan Rogers supondría "ocho millones al año durante 20 años" al Ayuntamiento, a lo que Puente ha respondido que no entiende, si es así, "cómo no se ha hecho nada".

Manuel Saravia, que también ha censurado las cifras "incorrectas" aportadas por los 'populares', ha defendido que la consulta ahora es "inadmisible", pues el equipo de Gobierno está centrado en el Grupo de Trabajo con Fomento y la Junta para definir la "solución" de la integración en superficie. El teniente de alcalde ha recordado que, con ese proyecto, se trata de "no dar más patadas hacia adelante" y ha abogado por se "didácticos" y explicar a la población lo que ha llevado a tomar esta decisión.

Charo Chávez ha definido claramente su rechazo a la consulta planteada por el PP, a la que considera "amañada" pues trata de "evadir responsabilidades" durante su etapa en el Gobierno. En todo caso, ha subrayado que su formación no está en contra de las consultas populares y de la participación ciudadana.

La portavoz de Ciudadanos, que ha votado a favor de la Comisión de Investigación, ha censurado que el PP fuera "incapaz" de solucionar el proyecto incluso cuando durante "seis años" dirigía las tres administraciones que forman parte de la SVAV, pero también se ha mostrado en desacuerdo con la decisión tomada por el actual equipo de Gobierno de apostar por la integración sin soterramiento.

