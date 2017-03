El TSXG anula la ordenación urbanística de O Garañón al considerarla "contraria a derecho"

El fallo del alto tribunal gallego llega después del recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Cultural en Defensa de las Cuestas del Parque Rosalía de Castro. Este colectivo recurrió contra la orden de 29 de abril de 2011 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas por la que se aprobó definitivamente de forma parcial el PGOM.

La sentencia, de 2 de marzo, tumba "la ordenación urbanística de toda la unidad de actuación" relativa a las torres de O Garañón, por ser "contraria a derecho".

El abogado de la asociación, Julio López Ferro, ha destacado que invalida igualmente "todo el convenio, el PERI y el convenio de compensación", lo que significa que "en estos momentos no hay ordenación urbanística en esa unidad de actuación".

Dicha sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. López Ferro señala que de "lo contrario habría que proceder a la demolición y a la restauración de todo lo indebidamente construido ahí". "Es demoler y restaurar, volver al principio pero restaurando", incide.

El letrado ha advertido, en este sentido, en que "hasta ahora solo se están calculando los gastos del proyecto de demolición pero no se están calculando los gastos de restaurar el bien al estado anterior".

Y es que la alcaldesa, Lara Méndez, anunció hace algunas semanas que se dispondrá de una partida de 300.000 euros, en los presupuestos municipales, para la demolición de estas torres que se sitúan a los pies de las cuestas del parque Rosalía de Castro de Lugo.

No oculta el abogado que la satisfacción con respecto al fallo judicial no es plena, dado que la asociación buscaba la anulación de todo el plan de ordenación, pero en la sentencia no se le reconoce "legitimación" para recurrir todo el PGOM "por los objetivos de la asociación".

Así, la sentencia del TSXG reconoce a la asociación como "una asociación cultural en la defensa del parque Rosalía de Castro y su entorno y en cuyos estatutos se establecen como fines de la misma defender el parque y su entorno de las agresiones urbanísticas y de todo tipo, defensa de la panorámica que desde el parque se divisa y la defensa del entorno paisajístico.

Igualmente, Julio López Ferro ha asegurado que con O Garañón "lo que se discutía era (ahora) sí se podía presentar un proyecto de legalización y ya no se puede presentar porque está anulada toda la ordenación".

Dicha urbanización, paralizada en su día por la titular del Juzgado de Instrucción número 1, Pilar de Lara, ha llevado a la imputación, entre otros, del exalcalde, José López Orozco, y del exsecretario xeral del PSdeG y exconcejal de urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro.

