La Asamblea trabaja para que la reforma del Reglamento de la Cámara incluya un código ético para los diputados

Según este código, los diputados no participar en votaciones que impliquen sus intereses o los de sus familiares, no recibir regalos ni detalles de cuantías superiores a los 150 euros o no recibir cargos ni honores en función de su cargo como diputado, entre otras cuestiones.

Asimismo, también contemplará más transparencia en el trabajo de los diputados. Para ello se sentarán las bases para que cada 15 días esté disponible la agenda del diputado y que cualquiera la pueda consultar.

El incumplimiento del código conllevaría unas sanciones que, según Peñalver, aún no se han redactado.

La comisión que se encarga de la redacción del nuevo reglamento parlamentario también ha previsto incluir en el mismo un artículo sobre el respeto a las normas parlamentarias, el saber estar y comportamiento de los diputados. "Esto implica que en un momento dado se pueda actuar si un diputado no lo cumple", ha afirmado Peñalver.

