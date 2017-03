Villegas subraya que es "inviable" que Cs permita seguir a Sánchez en Murcia pero descarta gobierno con Podemos

En declaraciones al canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press, el 'número dos' de Ciudadanos ha ensalzado el papel de su formación para acabar con la corrupción y se ha felicitado de estar en el lugar adecuado "para exigir la limpieza en las instituciones".

En este sentido, ha defendido que Ciudadanos no colaborará para mantener en el cargo a un presidente como Pedro Antonio Sánchez, investigado en el marco del 'caso Auditorio', y ha enfatizado que tanto la Ley de Transparencia como el pacto firmado con el PP fijan la dimisión en la imputación.

Así, ha respondido al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que quien debe "recapacitar" son los 'populares' y presentar a un candidato alternativo, una circunstancia que reactivaría el acuerdo entre ambas formaciones y que ahora se encuentra roto.

Para Villegas, ese es el "paso lógico, aceptado, pactado" y el hecho de que el PP no lo acepte es lo que lleva a Ciudadanos a pensar que tras el apoyo al presidente de Murcia hay "algo detrás". "¿Qué no sabrá Pedro Antonio Sánchez para que Rajoy no le diga que se marche?", ha sido una pregunta recurrente desde la formación naranja.

Asimismo, ha censurado que el 'número tres' del PP justifique ahora cambiar las reglas del juego al modificar el límite establecido para exigir la dimisión. "Está diciendo que el límite es el juicio oral pero han firmado otra cosa. Está por ver si tiene palabra y cumple sus acuerdos", ha recriminado al PP, al que ha acusado de anteponer los intereses del presidente de Murcia a los generales de todos los murcianos.

Villegas, que ha negado que esta crisis haya sido abordada al más alto nivel entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, ha descartado igualmente que su partido pueda llegar a un gobierno en Murcia con Podemos. El segundo partido más votado en la región, el PSOE, tendría que tener el apoyo tanto de Ciudadanos como de la formación morada para sacar adelante una moción de censura.

Consulta aquí más noticias de Murcia.