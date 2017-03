Maillo dice que en este momento el PP no se plantea ninguna alternativa en Murcia y pide a Cs no precipitarse

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha insistido este lunes en defender al presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, y ha dicho que su partido "no se plantea ninguna opción alternativa en estos momentos", como le reclama Ciudadanos, que ha dado por roto su pacto de investidura.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Maillo ha recordado que Sánchez se quedó a un diputado de la mayoría absoluta. Coincidiendo con su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región por el 'caso Auditorio', ha subrayado que estar investigado es "una garantía procesal, no una condena".

Para el dirigente 'popular', ahora "la pelota está en manos de Ciudaanos, no del PP". "Ciudadanos tendrá que tomar una decisión, o esperar tranquilamente a ver qué sucede con el procedimiento judicial, en el que nuestro límite (para reclamar una dimisión es el juicio oral, o se echa en brazos de Podemos y el PSOE de Murcia", ha detallado.

Además, ha avisado a Ciudadanos de que "no se puede atacar el principio fundamental" de la presunción de inocencia, porque eso sería acabar con el Estado de Derecho. "No hay que precipitarse, ¿qué pasa si hoy se archiva el proceso?", ha proseguido.

Maillo ha insistido además en el argumento de que este no es un caso de corrupción, y que lo que se dirime es si se "metió la pata", no si se "metió la mano", una distinción que el propio Ciudadanos hizo el pasado agosto. Por eso, cree que el caso no forma parte del pacto de investidura murciano, que "siempre se refería a cuestiones de corrupción" por mucho que Ciudadanos insista ahora en él.

"DOBLE RASERO" DE CIUDADANOS

También ha vuelto a acusar a Ciudadanos de "doble rasero" porque, según ha dicho, los de Albert Rivera no están pidiendo la dimisión del alcalde socialista de Granada pese a estar imputados por "exactamente los mismos delitos".

Por otro lado, ha insistido en la "buena salud" del pacto de ámbito nacional entre ambos partidos, y ha dejado claro que este pacto seguiría aunque se rompiera el de Murcia. Eso sí, ha admitido que las seis condiciones previas que Ciudadanos puso para negociar tienen "serias dificultades para su cumplimiento".

La tesis del PP es que tanto la eliminación de los aforamientos como la limitación de los mandatos requiere una reforma constitucional, y teme que Podemos o partidos nacionalistas quieran aprovecharla para un referéndum sobre "cosas distintas" que una reforma para eliminar aforamientos.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a la exigencia de Ciudadanos de una comisión de investigación sobre la financiación del PP, se ha remitido a la opinión de la socialista Margarita Robles para afirmar que "no resulta muy coherente" abrir un órgano de este tipo mientras hay un procedimiento judicial en marcha.

Y también ha dejado claro que si se investigan las finanzas del PP los 'populares' querrán que se arroje la misma luz sobre las cuentas de todos los partidos.

De este modo, ha afirmado que el PP quiere cumplir, y en esta legislatura, lo firmado con Ciudadanos, pero sabiendo cuáles son los inconvenientes y pensando el cuándo y siendo consciente de que PP y Cs no suman mayoría absoluta. "Esto no es una varita mágica, necesitamos a otros actores", ha remarcado.

Consulta aquí más noticias de Murcia.