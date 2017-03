Millet reconoce que se equivocó pero defiende haber salvado a un Palau "a punto de caer"

El expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, ha reconocido su culpa en el expolio de la institución –"me equivoqué"- pero también ha defendido que con su gestión salvó un Palau "a punto de caer".

"La conclusión es que de un Palau que estaba a punto de caer se pasó a tener un Palau mejor de cuando se inauguró, y en mejores condiciones", ha señalado Millet en una conversación grabada de 26 minutos y 17 segundos enviada la semana pasada al diario 'El Punt Avui'.

"Yo cogí un Palau que me recomendaban cerrar, que se hiciera un concierto al año, que la gente hiciera visitas, más o menos, porque no estaba en condiciones, y de esto se pasó a un Palau acabado, renovado, ampliado y con la superficie duplicada en relación al primer Palau", ha insistido el expresidente de la institución, que ha puesto un ejemplo de su 'buena gestión': "Cuando me marché, en la caja había entre 4 y 5 millones de euros y el Palau estaba económicamente bien", aseguraba. "Todo el mundo me decía que sí"

Sin embargo, el expresidente del Palau ponía de relieve que "cuando yo decía 'quiero hacer tal cosa o tal otra' todo el mundo me decía que sí", pero también subraya que "movió cielo y tierra" para conseguir financiación para la institución.

Según las grabaciones, el exdirector administrativo del Palau, Jordi Montull, habría llevado todo el control de las obras que se hicieron a la institución y él y su hija Gemma conocían a la perfección todo el entramado financiero. "El señor Montull puede aportar mejores datos porque lo tiene todo apuntado", sentencia el exresponsable del Palau de la Música, que a continuación reconoce su culpa: "Me equivoqué", ha recalcado.

De hecho, Millet declara que se siente "muy triste" al ver "cosas que ahora han pasado y no me parecen nada justas". Se muestra dolido y sólo pide que se analice su trabajo y que "se saquen conclusiones".

