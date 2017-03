El exprofesor del colegio Vallmont condenado a 45 años por abusos recurre al Supremo

La defensa del exprofesor del colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo (Madrid) Carlos Ruiz Idígoras ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que le condena a 45 años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de nueve menores durante las clases que impartió entre 2010 y 2014.

El exprofesor sigue defendiendo su inocencia y por eso en el recurso su letrado reclama la libre absolución de todos los cargos en base a dos argumentos principales. Ni las acusaciones ni la Fiscalía han recurrido la sentencia condenatoria.



Dice que "no existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia" porque "la única prueba valorada por el tribunal ha sido la declaración de los menores", que se realizó a través de una grabación como prueba preconstituida.

El abogado defensor, Ramón Muñoz, considera que dicha prueba "estuvo mal realizada" porque no se hizo a través de psicólogos del Centro especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI) sino que "directamente fue la fiscal quien, sentada al lado de los menores, dirigió el interrogatorio".



"Lo normal en estos casos es que las declaraciones de los menores se realicen de la forma más abierta posible para que narren los hechos de manera espontánea", añade el letrado. En segundo lugar destaca que todos los informes del CIASI apuntan a que "los relatos de los menores están contaminados y distorsionados y en ellos se observan presiones de los padres".



Y añade que en aquellos efectuados por el forense del juzgado, "no se observan síntomas de posibles abusos sexuales ni prescribe tratamiento alguno a los menores, salvo a alguno de ellos de manera preventiva".

Vistilla de medidas cautelares

El exprofesor, que lleva en prisión provisional desde el 27 de febrero de 2015, continuará en la cárcel en tanto en cuanto el Supremo no se pronuncie sobre el recurso y la sentencia no alcance firmeza. La Sala así lo dictaminó tras la vistilla celebrada el pasado miércoles en la que la Fiscalía pidió la prórroga de la prisión provisional que vencía el pasado sábado al cumplir dos años.



El tribunal acordó en un auto que el condenado permanezca en prisión provisional hasta el límite de la mitad de la pena impuesta debido a que "el riesgo de fuga es muy elevado" después de "una condena tan severa". Carlos Ruiz Idígoras fue sentenciado a 45 años y nueve meses de prisión, pero el máximo de cumplimiento de la pena es de quince años y tres meses, a lo que hay que descontarle los dos años que lleva en la cárcel.



La sentencia considera probado que el acusado, aprovechándose de su condición de maestro y tutor de los menores, se ganó la confianza y el respeto de los alumnos, niños de entre 8 y 10 años, a los que, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, realizó diferentes tocamientos, tanto por encima como por debajo de la ropa interior.



No obstante, el exprofesor se declaró inocente en el juicio y, aunque reconoció que es un docente "cariñoso", negó tajantemente haber abusado sexualmente de los niños.

