Dimite "por coherencia" el portavoz del PSOE en Peñafiel y diputado provincial tras no prosperar la moción de censura

En declaraciones a Europa Press, Herrera, que es concejal socialista en Peñafiel desde 2011, ha recalcado que dimite porque entró en la política del municipio con el objetivo de ser alcalde y no ha podido lograrlo ni en las urnas ni con la moción de censura que presentaron a primeros de febrero para intentar arrebatar la Alcaldía al 'popular' Roberto Díez.

La lista del PSOE que encabezó Herrera en 2015 logró tres concejales, frente a los seis del Partido Popular, dos de Ciudadanos, uno de Izquierda Unida y otro de Candidatura Independiente, pero ha subrayado que lograron que el PP no tuviera mayoría absoluta.

Posteriormente, a primeros de febrero el PSOE acordó una moción de censura junto a IU, el concejal independiente y Ciudadanos, que "ya estaba firmada", pero que finalmente los ediles del partido 'naranja' decidieron no apoyar. Finalmente, el Partido Popular alcanzó un acuerdo de gobernabilidad con Izquierda Unida.

Herrera ha señalado que el fracaso del intento de moción de censura, a causa del cambio de parecer del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha sido "la punta del iceberg", pues además ha reconocido que ha "perdido la ilusión" por la política y por ello prefiere que accedan a los cargos que deja vacantes personas "con ganas".

"Si estoy en la política para que el alcalde no me permita consultar documentos del Ayuntamiento y viendo que la gobernabilidad no es adecuada, creo que no puedo hacer nada", ha reflexionado Herrera.

También ha apuntado que, aunque se ha sentido respaldado por sus compañeros de partido y por la Dirección provincial, que asegura que le ha reclamado "por todos los medios" que no presentara la dimisión, no está de acuerdo con "ciertos planteamientos" del partido. "He sido y soy muy de izquierdas, muy rojo, y veo cosas que no me gustan", ha lamentado, tras manifestar que apoya a Pedro Sánchez.

Javier Herrera, que ha añadido que también dimitirá como secretario general de la agrupación del PSOE de Peñafiel, tiene intención de regresar "lo antes posible" a su puesto de trabajo de origen en la Policía Municipal de Valladolid capital.

De acuerdo con la lista electoral del PSOE para las últimas Elecciones Municipales, el acta de concejal que deja Herrera corresponderá a Isabel Díaz, que ya ha sido edil socialista en Peñafiel anteriormente. Mientras tanto, Herrera ha puntado que su suplente en la Diputación provincial sería el alcalde de La Cistérniga, Mariano Suárez.

