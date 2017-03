Multitudinaria concentración ante la Junta contra el impuesto de sucesiones

Así lo ha explicado a los medios el portavoz de la plataforma Álvaro López Castro que ha asegurado que tras el acto de este jueves el siguiente paso será acudir con el apoyo de los opositores al tributo de Andalucía y Extremadura al Congreso de los Diputados.

"Y si no nos hacen constituiremos un partido apolítico para pedir la eliminación", ha añadido López Castro, que ha explicado que lo que se pide es "simple y llanamente la bonificación total del tributo" y se ha mostrado muy crítico con quienes "hablan de un impuesto de ricos".

Así ha indicado que nadie se debe llevar a engaño porque "los ricos ya no viven aquí en Asturias, sino que están ya en Madrid porque no quieren pagar impuestos aquí". Además también ha considerado "absolutamente insuficiente" la elevación del mínimo exento pactada entre el Gobierno del Principado y el grupo parlamentario popular. "Esa no es la solución de ninguna manera", ha insistido el portavoz de la plataforma.

Han sido varios los diputados que han salido a hablar con los concentrados y también muchos los que se han llevado los gritos de protesta de los mismos. "Vividores", "Heredar no ye de ricos" o "nos roban los ahorros", fueron sólo algunos de los gritos que se han escuchado y los lemas que se han leído en las pancartas que han llenado las inmediaciones de la Junta General obligando incluso a cortar al tráfico las calles aledañas.

El único grupo parlamentario que ha mostrado su apoyo expreso a la plataforma ha sido el de Foro, cuya portavoz, Cristina Coto ha indicado que "es una vergüenza que nuestra Comunidad Autónoma sea noticia nacional por liderar el atraco fiscal en España".

"Ni 150.000 ni 200.000 ni 300.000 como mínimo exento, eso son parches y Foro, en cumplimiento de su Programa electoral, exige la eliminación de un impuesto profundamente dañino para Asturias", ha dicho.

CLAVELINA, ACLAMADA AL GRITO DE "PRESIDENTA"

Buena parte del protagonismo de la concentración se la ha llevado Clavelina, una mujer de 82 años de Siero que desde hace semanas lidera el movimiento de protesta contra el tributo. La mujer ha sido aclamada por los asistentes incluso al grito de "presidenta".

Clavelina ha insistido en que se trata de una "injusticia social" y ha destacado que hay muchos asturianos que la paran por la calle para decirle "que le han quitado todo por culpa de las herencias y que no sabe lo que hacer".

