Maza se plantea luchar contra las filtraciones de la Fiscalía incluso mediante el rastreo informático de documentos

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Maza ha puesto de manifiesto que evitar la difusión de información, sobre todo en causas secretas, es uno de sus principales objetivos.

"Uno de los temas con el que tengo un compromiso personal es intentar controlar y evitar las filtraciones, en todos los casos, especialmente en los procedimientos secretos", ha destacado. Ha reseñado la dificultad que implica detectar este tipo de prácticas debido al elevado número de personas que entran en contacto con determinados asuntos.

El fiscal general ha citado la posibilidad de una filtración como motivo del conocimiento por parte del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de datos relacionados con su situación judicial en la causa que investiga la trama 'Púnica'.

"En las filtraciones intervienen bastantes personas. Sinceramente, qué quieren que haga", se ha quejado antes de apuntar que, al inicio de la sesión había comentado "con un grupo de personas" las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para seguir y rastrear los documentos "e intentar localizar quien hace este tipo de filtraciones".

"No sé qué se quiere extraer de ahí respecto de mi persona o de la Fiscalía, porque yo creo que la autonomía o no, está en la decisión que tomé, no en que luego se produjeran estas filtraciones o estos comentarios", ha apostillado

