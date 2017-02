Consejo de la Transparencia no puede exigir la dimisión de Sánchez pero recomienda "ética y buen gobierno"

No obstante, en su reunión de este martes, que se ha prolongado por espacio de tres horas, el Pleno del Consejo ha llegado a un consenso a la hora de aprobar un manifiesto en el que se pone de relieve que "la ética, el buen gobierno y la transparencia constituyen valores esenciales en la acción de gobierno que deben servir de guía en la observancia de la Ley".

El presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, considera que son éstos valores que "tenemos que resaltar de manera permanente en nuestra vida, ya que las instituciones, si las defendemos al final, tendremos la fuerza de ir construyendo entre todos un futuro".

Preguntado sobre si se está incumpliendo la Ley de Transparencia si Pedro Antonio Sánchez no dimite, se ha limitado a contestar a los periodistas que dicha cuestión "habrá que preguntársela a él".

"El Consejo, ha explicado, no es competente y no puede calificar esto, de manera que no ha entrado a valorar este tema, pero sí valoramos la parte ética de principios y valores y esto es un punto de reflexión".

No obstante, ha recordado que se ha pedido que el Consejo pueda tener competencias en ese sentido y si las modificaciones de los grupos salen adelante "las tendremos", aunque ha reconocido, a renglón seguido, que "la ley es un poco coja y en este terreno no tenemos competencias".

