El Gobierno regional actualizará sus subvenciones a Cruz Roja teniendo en cuenta la variación del IPC

El Gobierno regional va a actualizar las subvenciones que concede a Cruz Roja teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC), dado que algunos de los programas y convenios de colaboración llevaban varios años sin ponerse al día, lo que había provocado que el costo de los servicios de la ONG rebasara "bastante" los recursos disponibles.

Así lo ha hecho saber el presidente autonómico de Cruz Roja en la Región de Murcia, Faustino Herrero, durante una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por miembros de su junta directiva tras mantener un encuentro con el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez.

Se trata de un encuentro de carácter "protocolario", el primero que Herrero mantiene con Sánchez desde que fue nombrado presidente autonómico de Cruz Roja. La reunión, que estaba solicitada desde el pasado verano, ha transcurrido de forma "cordial" y "sin ningún tipo de prisas".

A este respecto, los responsables de Cruz Roja han abordado con el presidente de la Comunidad la posibilidad de redactar un nuevo convenio marco, con el fin de dotarlo de contenido, actualizarlo y de hacerlo transversal. Además, han tratado la posibilidad de redactar unos anexos al mismo que "den un sentido actual y de eficiencia" a lo que ya está acordado.

Pedro Antonio Sánchez se ha puesto "a disposición de Cruz Roja". Es más, el presidente del Gobierno murciano ha instado a los responsables de Cruz Roja a acudir a la Comunidad si ven "alguna dificultad" o ven peligrar "el auxilio debido" en temas como el IRPF, la concertación social y el contrato de familias, ya que él mismo o "quien fuera" estaría atento para resolver las dificultades.

El presidente de la Comunidad ha trasladado a los responsables de Cruz Roja que esta organización humanitaria "nunca va a sentir desamparo, sobre todo, en cuestión de recursos", lo que ha tranquilizado a Herrero.

Y es que, en subvenciones como las del IRPF o la concertación social ha habido problemas "de actualización" ya que Cruz Roja "lleva ocho o nueve años ateniendo esos programas sin tener en cuenta la variación del IPC". Esto ha llevado a una situación en la que el costo de los servicios de Cruz Roja "rebasa bastante a los recursos que tiene", ha destacado.

BALANCE DE ACTIVIDADES EN 2016

Herrero ha entregado a Pedro Antonio Sánchez el balance de la actividad desarrollada por Cruz Roja en 2016, que el propio presidente de la ONG ha valorado de forma positiva sin ser "triunfalista". De hecho, ha advertido que los resultados no deben hacer caer a la institución que representa en la "autocomplacencia".

Ha destacado que Cruz Roja es la institución no gubernamental con más voluntarios en la Región, sumando cerca de 4.000, y la que suma más socios, con unos 27.000. Además, es la organización humanitaria con más personas atendidas, con 180.000 personas beneficiarias de sus programas. Asimismo, ha señalado que Cruz Roja es probablemente la organización no gubernamental que tiene más programas en la Región.

Por ejemplo, la institución humanitaria ha atendido dentro del programa social destinado a personas trabajadoras del sexo a 248 personas, y también ofrece apoyo a jóvenes extutelados en la emancipación a través de itinerarios socioeducativos. Del mismo modo, la ONG continúa apoyando a las personas afectadas por el terremoto de Lorca y su municipio.

Cruz Roja también atiende al colectivo de personas mayores, que se considera especialmente sensible. En este sentido, ha trabajado con 3.282 personas mayores en la Región, de las que 2.935 fueron atendidas por el servicio de Teleasistencia Domiciliaria y 101 por medio de Teleasistencia Móvil. Además, Cruz Roja cuenta con el Servicio de Ayuda a Domicilio Complementaria, Respiro Familiar, Salud Constante o el servicio de estancias diurnas en Beniel.**SOCORROS Y EMERGENCIAS

En materia de socorros y emergencias, Cruz Roja dispone de servicios preventivos de atención socio-sanitaria que se realizan, atendiendo a una planificación previa, para la cobertura de un acto o evento en el que existen riesgos previsibles debido al aforo o a las especiales características del evento.

En total, Cruz Roja ha atendido a 76.065 personas de manera directa en este área y a 230.831 de manera indirecta en más de 1.800 servicios preventivos terrestres, cubriendo las principales fiestas de la Región y eventos deportivos y culturales. De la misma forma, prestó 2.087 servicios preventivos en playas.

En mayo de 2016, Cruz Roja inauguró el Centro Logístico de Emergencias en Ceutí, en el que se agruparon sus recursos regionales en materia de emergencias, capacidades de albergue, atención sanitaria, comunicaciones, logística e intervención humanitaria con inmigrantes, entre otros. Contar con este Centro, según la ONG, fue "clave" para una correcta intervención en las inundaciones que tuvieron lugar en Los Alcázares por el temporal de diciembre.

Por otro lado, Cruz Roja atendió en 2016 a 509 personas llegadas a las costas en patera, casi el doble que en 2015. Además, la organización atendió a 5.295 personas en las playas y costas de Mazarrón y Águilas en el marco del denominado Plan COPLA.

Por otra parte, durante la reunión se han abordado los programas de empleabilidad para personas vulnerables que se imparten en Cruz Roja. La Comunidad destina a estos programas 153.600 euros y en ellos participan un total de 261 personas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En materia de cooperación internacional, Herrero ha agradecido a Sánchez que el Gobierno murciano haya reconocido la deuda que mantenía con Cruz Roja desde 2009 y se haya actualizado tras las "gestiones oportunas".

Al ser preguntado por la llegada de refugiados procedentes de Siria, Herrero ha reconocido que Cruz Roja depende "de lo que nos venga" como entidad subsidiaria de otras instancias superiores, incluso gubernamentales y de Cruz Roja a nivel internacional.

"Tenemos más capacidad de lo que hasta el momento actual hemos recibido", según Herrero, quien indica que, por razones que de momento escapan a las "maneras de hacer" de Cruz Roja, la ONG está a la espera "de lo que nos venga".

De momento, Cruz Roja tiene 72 personas en acogida y tiene capacidad para atender a más, ya que estaría en disposición de alquilar pisos o acomodarles, respetando siempre "la intimidad y la privacidad". No obstante, ha recordado que no es una circunstancia que dependa de Cruz Roja, sino de las cuotas que se establecen, incluso, fuera de España y que "muchas veces se torpedean por naciones que no son la nuestra".

Cruz Roja, que ha incrementado durante 2016 la labor de acogida y atención a personas solicitantes de protección internacional y refugiados, cuenta en la Región con 47 plazas en pisos de acogida dentro del Programa de Protección Internacional y Refugio. Asimismo, 111 personas extranjeras han pasado por sus viviendas de acogida.

Según el convenio entre Cruz Roja Española y el Ministerio del Interior, la ONG ha atendido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde (Murcia) a 355 personas dentro del Programa de Atención Humanitaria y Protección.

Al ser preguntado por si la situación socioeconómica y su repercusión entre los colectivos en riesgo de pobreza y exclusión social, Herrero ha atribuido a la "macroeconomía" las noticias "sensacionales" que apuntan a que España crece el doble que la UE. Sin embargo, ha lamentado que "el abismo de las personas vulnerables o en peligro de exclusión aumenta cada día y es más peligroso".

A su juicio, "de poco importan los grandes números, que a lo mejor justifican actuaciones gubernamentales, cuando luego, en el día a día, afanar el mendrugo de pan para todo el mundo es muy dificultoso".

