Pacho (Ciudadanos) achaca al "segundo advenimiento del cambio" la mala situación de la SOF

En declaraciones a Europa Press, Pacho ha asemejado el discurso que entonces sostuvo Masip de "hacer las fiestas para la gente, para todos y con conciertos gratuitos" a la postura del actual presidente de la SOF, Roberto Sánchez Ramos (IU). "Esto nos tiene que sonar, antes la SOF tenía sus ingresos independientemente de las aportaciones de los socios, pero hemos llegado al segundo advenimiento del cambio en el que hay que hacer las fiestas para la gente", ha explicado.

El "declive" de la Sociedad, creada hace 70 años por iniciativa privada, comenzó con Masip según Pacho, pero prosiguió en la etapa en la que el 'popular' Gabino de Lorenzo fue alcalde. De Lorenzo, ha dicho, "hizo lo que le dio la santísima gana con la SOF y la convirtió en lo que es hoy, una sociedad en la que cuando hay junta plenaria acudimos los de la directiva y tres socios de 4.000".

Con este trasfondo y la actual gestión, Pacho ha lamentado su estado, con menos de 4.000 socios y unos ingresos por cuota -diez euros anuales- que "no llegan" para sostener orgánicamente la Sociedad, haciendo que dependa prácticamente en su totalidad de la financiación del Ayuntamiento y registre cada año una deuda superior al anterior.

Los números de la SOF arrojan un incremento anual de la deuda de manera gradual, yendo de los 131.780 euros de 2014 a los 286.215 de 2015 y a los 413.417 euros registrados en 2016.

Desde Ciudadanos, su portavoz atribuye esta situación a la "mala gestión" de Sánchez Ramos al frente de la Sociedad. El edil ha ironizado sobre los discursos en los que el presidente de la SOF hablaba de un ahorro en las fiestas gracias a la supresión de los conciertos de pago. "¿Si gastas menos pero ingresas menos, qué ahorras?", se ha preguntado Pacho.

Las actuales circunstancias, ha explicado, se derivan además de la demora en la aprobación de los presupuestos del municipio para 2017, en los que se incluye una partida de 2,3 millones de euros para la SOF. "Si los presupuestos se aprueban tarde, ocurre que la SOF está canina, no tiene casi dinero y no puede pagar a sus trabajadores más allá del mes de marzo", ha explicado. Las cuentas no se aprobarán de manera definitiva al menos hasta finales de abril o mayo.

UN FUTURO "INSOSTENIBLE" PARA LA SOF

A los problemas económicos se ha añadido la Ley de Racionalización de la Administración Local aprobada hace dos años por el Gobierno estatal. La norma impide que los Ayuntamientos formalicen convenios con sociedades y obliga a establecer contratos públicos para garantizar la igualdad de oportunidades, dejando a la Sociedad en una situación "insostenible".

Con todo sobre la mesa, la junta de gobierno de la Sociedad está a la espera de reunirse con el interventor y el secretario de la SOF, al que se le pidió hace más de un mes un informe acerca de su situación y el encaje que pueda tener la Sociedad en el Ayuntamiento.

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), ya adelantó que las posibles vías van encaminadas a integrar la organización de los festejos en el Ayuntamiento o en la Fundación Municipal de Cultura.

A partir de la reunión, para la que todavía no hay fecha, Sánchez Ramos deberá tomar una decisión. Sin embargo, Pacho ha criticado que el presidente no haya tomado ya una determinación como dirigente de la Sociedad, a pesar de que la ley lleva dos años vigente.

"Ahora Sánchez Ramos tomará una decisión y dirá que fueron los técnicos poniéndolos de escudo", le ha reprochado, al tiempo que lo ha llamado "irresponsable".

