Puente considera que las nuevas pruebas sobre las 'comfort letter' "pone en duda" la tesis de León de la Riva

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que las nuevas pruebas que señalan que el exregidor Francisco Javier León de la Riva suscribió en los años 2008 y 2010 dos cartas de conformidad, con el mismo procedimiento que la que es objeto de investigación judicial, lo que "pone en duda" la "tesis" de su predecesor en el cargo de que la de enero de 2011 era la "primera" 'comfort letter' que firmó.

El regidor vallisoletano ha atendido este viernes a los medios de comunicación después de que la prensa local haya informado de que el Ayuntamiento ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 4 pruebas de que el exalcalde firmó otros dos avales al préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en los años 2008 y 2010 por valores, respectivamente, de 200 y más de 70 millones de euros.

Óscar Puente ha explicado que el procedimiento judicial, en el que el exregidor ya prestó declaración en noviembre de 2016, está avanzado y "muy próximo a que se formulen los escritos de calificación", a los que recientemente el Ayuntamiento ha aportado estos documentos que pueden servir como prueba de que la tesis de León de la Riva no es correcta.

"Estas dos cartas de conformidad se firmaron en los años 2008 y 2010 por la misma vía que la de 2011, ya que tampoco se tramitaron conforme a derecho", ha explicado el primer edil socialista, lo que "discute la tesis" de que, como explicó el letrado de León de la Riva a la prensa tras la declaración de éste ante el juez, no conocía las consecuencias de este procedimiento y que era la primera carta de conformidad que suscribía.

En opinión de Óscar Puente, con estos documentos "el panorama no es muy bueno" para su predecesor en el cargo, de quien ha reiterado que le "duele la situación por la que tiene que pasar". En este sentido, ha mantenido su idea de que León de la Riva ha "decidido comerse el marrón el solito" pese a que considera que no tiene "toda la responsabilidad" pues en el momento en que firmó la carta de conformidad de 2011 no tenía "la capacidad técnica" para tomar la decisión.

En todo caso, ha reconocido que no habla con él desde que el actual equipo de Gobierno optó por comenzar el procedimiento "hace bastantes meses" con la denuncia a León de la Riva en abril del pasado año.

Asimismo, ha apuntado que también se ha aportado un email entre cuyos destinatarios estaba el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento y actual edil del Grupo Popular, Alfredo Blanco, en el que se informa del plazo para enviar a los bancos la 'comfort letter' que se suscribió en septiembre de 2010, la cual no es objeto del procedimiento judicial abierto. En todo caso, Puente considera que con esta prueba "no se puede decir que se haya enterado de la carta de conformidad por los medios de comunicación".

En este sentido, ha recordado que no le sorprende que Blanco tuviera conocimiento de las 'comfort letter', pues la presencia del Ayuntamiento en la Sociedad sigue "el mismo esquema" que en la actualidad y las decisiones "transcendentes" son conocidas por el concejal de Economía y Hacienda.

Por otro lado, el actual alcalde ha explicado que las dos cartas de conformidad que se han trasladado al Juzgado no tendrán consecuencias en la situación financiera del Ayuntamiento ni de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, pues el préstamo al que estaban ligadas se modificó en 2011 y porque se espera que en las próximas semanas Adif y Renfe, que negocian con las entidades acreedoras, cancelen la deuda pendiente de unos 340 millones de euros.

No obstante, ha querido recordar la gravedad de la situación si no se resuelve este asunto, pues asegura que tiene "sobre la mesa" un requerimiento de pago de los bancos por "82 millones de euros".

LOS DOCUMENTOS CONSTABAN DESDE OCTUBRE

Ante las acusaciones del Grupo Popular de que el equipo de Gobierno ha "lanzado ahora una cortina de humo" ante las críticas que ha recibido por la decisión de no afrontar el soterramiento de las vías del tren, Puente ha justificado que, aunque los documentos sobre las cartas de conformidad de 2008 y 2010 estaban en poder del Ayuntamiento desde que los bancos presentaron sus recursos en octubre de 2016, se han aportado en enero porque el informe jurídico sobre la legalidad de las dos cartas no se finalizó hasta diciembre del pasado año.

Asimismo, Puente ha reiterado la defensa de la posición acordada por la SVAV la pasada semana, pues entiende que se ha optado por "decir la verdad" "después de muchos años de ensoñaciones y ventas de humo" en los que los dirigentes municipales estuvieron "dispuestos a mantener una mentira recurriendo incluso a ilícitos".

Por otra parte, ha manifestado que entiende que incluso militantes de su partido hayan reprochado la decisión de no soterrar, pues lo ha comparado con "despertar de un sueño muy bonito", algo que "no es agradable".

