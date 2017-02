Ricardo Fernández asegura que la nueva certificación del radar de la 'Y' estará lista en un "plazo corto"

El edil ha sido preguntado por los medios tras un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento contra la violencia machista. Tras la anulación de multas por parte de la Justicia, Fernández ha explicado que esta verificación del radar se solicitó hace "un mes y medio" al Centro Español de Metrología.

No obstante, ha manifestado que esta discrepancia sobre la validación del radar es una "cuestión jurídica" y ha asegurado que desde el Ayuntamiento "no es que se haya actuado arbitrariamente y que no hubiera validaciones".

Según ha explicado el concejal, desde los servicios técnicos del Ayuntamiento se "entendió" que la validación inicial sobre el radar en el momento de instalarse era "suficiente".

Tras las resoluciones y mientras llega la nueva certificación, ha anunciado que el Consistorio tomará las "medidas necesarias" para evitar nuevas reclamaciones a las multas impuestas con este radar.

