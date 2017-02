'The Cosmic Joint' ofrecerá mañana un concierto de despedida en el MEH con temas clásicos del soul, pop y rock

Este grupo burgalés tiene una clara preferencia por las sonoridades acústicas y especial predilección por temas clásicos del soul, pop y rock de las últimas décadas.

Es así como Ray Charles, Nina Simone, Marvin Gaye, Otis Redding, Nancy Sinatra y The Mamas and the Papas conviven con George Harrison, Kansas, Aretha Franklin y Stevie Wonder, pero también con Lenny Kravitz, Scorpions, Michael Jackson y Queen. La única condición para que una canción pase a formar parte del repertorio de 'The Cosmic Joint' es que sea un auténtico 'temazo'.

El formato acústico basado en guitarras, percusión y contrabajo crea un acompañamiento sonoro perfecto para que la voz pueda reinventar estos clásicos de toda la vida sin escatimar en detalles y dinámica, viajando desde un sugerente susurro hasta un auténtico trueno en función del pasaje.

Además, en sus directos el público acaba tarareando o cantando todas las canciones y moviendo los pies también al ritmo de la música. Tras más de cuatro años juntos, la formación dice hasta pronto para dedicarse a otros proyectos tanto musicales como personales, agradeciendo una vez más a todo el público que ha apoyado durante todo este tiempo este maravilloso proyecto.

Será un punto y seguido en la vida artística de sus componentes, que nunca descartarán volver a reunirse en un futuro si las circunstancias lo vuelven a permitir. 'The Cosmic Joint' aúnan frescura, elegancia y calidad y se acercan sin miedoso a estilos tan complejos como el swing y el soul y el rock & roll.

