La alcaldesa de Avilés anima a Susana Díaz a presentarse a dirigir el PSOE nacional

En una entrevista concedida este jueves a RPA ha mostrado "todo el respeto a los dos compañeros que se presentan, los conozco", en referencia a Patxi López y Pedro Sánchez. Pero se ha mostrado dispuesta a dar su apoyo a la líder andaluza si finalmente da el paso.

"La otra vez apoyé a Carmen Chacón", ha recordado Monteserín, "y no me salió bien". Ha tenido palabras de elogio para Susana Díaz: "la conozco, he trabajado con ella en el parlamento y sé de su fortaleza".

La alcaldesa de Avilés ha apuntado que "en estos tiempos tan complejos necesitamos a gente con la cabeza bien clara, que no sepan de todo, pero se rodeen de personas que sepan de muchísimas cosas, y tengan esa capacidad de liderazgo con fortaleza personal. Y Susana lo tiene".

