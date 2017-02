UGT y CCOO piden a las patronales que negocien y no hagan propuestas "ridículas" que son una "burla"

UGT y CCOO han pedido a las patronales provinciales que negocien y no hagan propuestas "ridículas" que son una "burla" para los trabajadores, que han perdido alrededor de un 4 por ciento más de poder adquisitivo que en el conjunto del Estado.

Así lo ha asegurado el secretario general de CCOO en Castilla y León, Ángel Hernández, en el marco de una concentración frente a la patronal de Valladolid a la que han asistido los secretarios autonómico y general de UGT, Faustino Temprano y Pepe Álvarez, respectivamente, en la que han participado unas 250 personas para pedir "empleo y salarios dignos".

En este contexto, Pepe Álvarez ha asegurado que "se acabó la fiesta" para una patronal "borracha de poder" y ha reclamado un reparto de riqueza para vivir "en mejores condiciones", para lo que ha pedido a la patronal que se siente a negociar y al Gobierno la recuperación de derechos y que no se toquen cuestiones como las pensiones porque no es necesario.

En cuanto a los salarios, Ángel Hernández ha incidido en que la situación en Castilla y León es peor que la nacional, ya que se han perdido cuatro puntos más que la media de poder adquisitivo, cuya bajada ha sido generalizada, algo que ha atribuido a la propia complejidad de la negociación derivada de una realidad territorial. "Cualquier convenio se multiplica por nueve y las posibilidades de que la negociación tenga peor calidad en su resultado final que en las provincias uniprovinciales es diferente", ha agregado.

Sin embargo, el máximo responsable de CCOO en la Comunidad ha señalado que no es tanto esta situación sino la posición de algunas patronales provinciales porque hay 100 convenios bloqueados de empresa y sectores y otros 178 que negociar este año, "casi 300 convenios que se tienen que cerrar este año".

En este sentido, ha advertido de que la posición de algunas patronales es "una cantinela que ya no vale", ni en el fondo ni en las formas, ya que a muchos de los convenios que están bloqueados no se les da una salida porque las propuestas salariales son "absolutamente ridículas" y lo que ofrecen es una burla.

ARGUMENTOS

Hernández, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha censurado que los empresarios digan que "la suma del ridículo más la inflación en negativo" era una ganancia de poder adquisitivo, algo que cree que es "ficticio" después de ver que en dos meses con la subida de los combustibles ha subido, por lo que "con el mismo argumento" ahora habría que señalar que la inflación está en el 3 por ciento.

"No pueden seguir diciendo que los sectores y empresas que no han cerrado la negociación colectiva son empresas que todavía no han salido de la crisis", ha agregado el dirigente de CCOO, quien ha señalado que si es verdad hay que preguntarse qué tipo de empresas se tienen en Castilla y León y España que no pueden "sujetar" una subida de un 1 por ciento en convenios colectivos donde la masa bruta de la nómina son 1.000 euros.

"Que estamos hablando de cantidades individuales ridículas, hombre", ha señalado Ángel Hernández, quien ha aseverado que el fondo de la petición salarial que hacen las organizaciones sindicales es que "la suma de todas esas ridiculeces" hacen que haya masa salarial en el país que permite un consumo, precisamente en los sectores "en los que se sujeta la mayoría de empresas de este país", muchas de ellas pequeñas y medianas, que mantienen el consumo interno.

"Si no entienden que tienen que tienen que abrir la mano para que haya consumo y redimensionar la producción es que no entienden nada y no pueden estar diciendo que para revitarlizar la economía hay que soterrar trenes y hacer autopistas y autovías que no las utiliza nadie, porque no vamos a volver al pasado, a ver si se enteran", ha advertido.

A este respecto, Hernández ha criticado que la patronal vallisoletana diga que no se pueden subir los convenios "porque las empresas están muy mal" pero al mismo tiempo que hay que soterrar el tren "porque es una cosa moderna", tras lo que ha preguntado si los empresarios van a pagar más por el IBI o los ciudadanos en general. "Ya está bien de bromas de las patronales provinciales, en lo que dicen y en lo que no hacen", ha añadido.

Así, ha abogado por "sostener" una campaña de movilización para que los trabajadores participen "de forma cómoda" porque los grandes problemas están en los convenios provinciales que representan las pequeñas empresas, "donde hay que ser un héroe para parar 15 minutos", situación de la que se aprovechan.

Además, ha avisado a "otros navegantes" de que los únicos que llaman a mejorar la condiciones laborales de los trabajadores son la UGT y CCOO porque luego "hay mucho cantamañanas por ahí que sólo anuncia grandes males de este país sin poner soluciones ni alternativas", algo que ha asegurado que dice "para ir poniendo las cosas en su sitio".

