Pepe Álvarez rechaza cambios de cromos y defiende la actividad y el empleo si se garantiza la seguridad

Preguntado por las negociaciones entre Gobierno y PNV que pasarían por no reactivar la central nuclear a cambio del apoyo de los nacionalistas a los presupuestos generales del Estado, Álvarez ha aclarado que no tiene ningún conocimiento sobre el asunto si bien no ha dudado al asegurar que los cambios de cromos le parecen "un desastre" en política.

En este sentido, el secretario general de UGT ha reclamado que las decisiones que se adopten sobre el futuro de Garoña se realicen "por convicción" y no por otras cuestiones "particulares".

Pepe Álvarez ha insistido en su convencimiento de que el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, que ya ha cumplido sus 40 años de vida útil, se debe analizar de forma prioritaria desde una perspectiva de seguridad para, de garantizare esta, poder garantizar un abastecimiento energético a precios razonables.

El líder nacional de UGT no ha dudado tampoco en defender la necesidad de la energía nuclear en el mix energético del país desde el convencimiento de que España no está en condiciones de prescindir "de ninguna fuente de energía", con una reivindicación expresa también a la importancia del carbón autóctono.

En este sentido, Álvarez ha asegurado pensar expresamente en El Bierzo para advertir del "gran error estratégico del Estado" si se hace desaparecer finalmente la extracción de carbón en España.

