PP ve "impensable" ir a nuevas elecciones y avisa que no habrá sustitución, dimisión o cese porque no hay corrupción

Y es que, ha dicho el diputado regional de los 'populares' murcianos, Francisco Jódar, "no está imputado, ya que la imputación no se produce hasta que se abre juicio oral", por lo que considera que el PP no está incumpliendo el pacto de investidura firmado con Ciudadanos.

Igualmente, ve "impensable" la disolución del Parlamento regional y la convocatoria de nuevas elecciones, y sobre la moción de censura planteada de algunos partidos, dice que "se contempla como cualquier otra y que hay personas que sueñan cada noche con esa posibilidad".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Consulta aquí más noticias de Murcia.