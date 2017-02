El alcalde y la vicealcaldesa de Cartagena muestran su apoyo al comité de empresa de Navantia

El alcalde de Cartagena, José López, y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, se han reunido este lunes con Eduardo Aranda, presidente del Comité de Empresa de Navantia, y otros representantes de los trabajadores, para tratar algunas de las problemáticas que afectan a los empleados del astillero de la ciudad portuaria.

El portavoz del comité de empresa ha enumerado las reivindicaciones de los empleados, que pasan por un plan de futuro, un plan industrial o consolidar las cargas de trabajo de los diferentes astilleros. "Lo que necesitamos de forma urgente es la orden de ejecución de los cuatro barcos que están comprometidos", ha manifestado en referencia a los submarinos de la serie S-80, "porque esto le daría una continuidad al proyecto y viabilidad a la empresa".

En la reunión los dos principales representantes del Gobierno local se han ofrecido a colaborar con el comité y a "focalizar y fijar" de manera conjunta "una estrategia de trabajo".

En la misma línea han señalado que no descartan seguir "subiendo escalones", proponiendo una serie de medidas también a la Asamblea para que los políticos de la comunidad autónoma "empujen para desbloquear esta situación", puesto que el portavoz de los trabajadores ha recordado que están inmersos en una "medida de no colaboración" por la que no hacen horas extraordinarias ni ningún tipo de prolongaciones de jornada.

"Vamos a utilizar los recursos que tenemos por parte de este alcalde para pedir una reunión urgente a SEPI para intentar que la nueva presidenta nos dé alguna salida y alguna viabilidad a lo que están demandando los trabajadores", afirmaba Aranda.

En iguales términos se expresaba el alcalde, José López, al indicar que desde el Ayuntamiento van a solicitar una reunión con la presidenta de esta sociedad, "si es posible acompañados del Comité de Empresa", y que su intención es "llevar las iniciativas a Pleno y elevarlas a las diferentes administraciones".

Según han informado fuentes municipales, el primer edil ha subrayado algunos de los puntos clave que afectan a la plantilla del astillero, como la merma de valor añadido a causa de la pérdida de experiencia que provocan las jubilaciones prematuras que buscan la reducción de costes en personal. "No podemos quedarnos sin el 'know how' que después echamos de menos", ha asegurado.

"La reindustrialización nos hizo aceptar que se jubilaran personas absolutamente capacitadas", recordaba mientras ponía como ejemplo casos de empleados que rondaban los 50 años en su momento. "Oficiales de primera y maestros, y que nos dejaron sin ese conocimiento y experiencia, y ahora hay oficios que la empresa está perdiendo a pasos agigantados", agregaba.

Según López, "un astillero con la trayectoria de Bazán no puede permitirse el lujo de perder ningún oficio, y por desgracia se están perdiendo", ha lamentado. Además, el alcalde ha remarcado que uno de los temas más importantes a tratar es "sobre todo" el de la dotación presupuestaria. "Si no hay un capítulo presupuestario que venga a rubricar ese acuerdo, es insustancial", espetaba.

"Pedimos que se dote ya con una retención de crédito en los presupuestos o que estudien la manera de hacerlo por otro lado, pero este proyecto del S-80 no puede parar y la viabilidad del astillero de Cartagena no puede volver a estar en tela de juicio", ha reivindicado. "Ya lo sufrimos mucho en 1991 y 1992 y esto no puede seguir así", concluía el alcalde.

Por su parte, la vicealcaldesa ha recordado que el compromiso del equipo de Gobierno con Navantia "es firme desde el primer momento", y señalaba que por eso ha propiciado esta reunión. "Debemos ir de la mano de los trabajadores para crear un Plan Estratégico que garantice de una vez por todas la viabilidad y la continuidad de Navantia", destacaba.

Castejón considera que "es necesario apostar por la formación para facilitar la entrada de nuevos trabajadores que sustituyan a los que se están jubilando y evitar que la plantilla se reduzca. Asimismo, es necesaria la continuidad del programa de submarinos, ya que el astillero de Cartagena está especializado en la construcción de este tipo de buques, lo que marca su diferencia del resto".

Los portavoces de los trabajadores han acudido al Ayuntamiento para pedir ayuda a la Corporación local debido a que, según ha explicado Aranda, llevan ya tiempo solicitando una reunión a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es la sociedad estatal que controla el capital de Navantia, para solucionar los problemas que tienen los astilleros de esta constructora en toda España.

