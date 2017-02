El juicio contra la dueña de la agencia de viajes Vibolid comienza el 25 de abril en la Audiencia de Valladolid

El juicio, que ha recaído en la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, se prolongará durante los días 26, 27 y 28 de abril, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Con carácter provisional, el Ministerio Fiscal solicita para la encausada una pena de seis años de cárcel y multa de 4.320 euros-las acusaciones particulares piden entre cuatro y cuatro años y medio por delito continuado de estafa-, junto con el pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que suman un total de 82.471 euros.

La acusación pública aplica a la procesada la circunstancia agravante de reincidencia, ya que cuenta en su haber con una sentencia condenatoria de año y medio de cárcel, por hechos similares, dictada en octubre de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid y posteriormente ratificada por la Audiencia provincial.

DESESTIMADA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA JUNTA

Además, una de las acusaciones particulares, que reclama más de 7.000 euros, había solicitado que la Consejería de Cultura y Turismo fuera condenada como responsable civil subsidiaria en el capítulo indemnizatorio, tras recordar que los hechos objeto de esta causa se produjeron después de que le fuera revocada a Vibolid la licencia como agencia de viajes por parte de la Dirección General de Turismo y, sin embargo, permitió que el establecimiento de la acusada siguiera abierto al público.

Sin embargo, tal petición ha sido desestimada por la Audiencia provincial, toda vez que no es parte en el procedimiento y fue denegada la apertura de juicio oral frente a ella por auto del Juzgado de

Instrucción de fecha 19-9-2016.

La que fuera titular de Vibolid fue detenida en agosto de 2014, a raíz de las numerosas denuncias recibidas contra su persona-el número de perjudicados se eleva a cuarenta-en las que se ponía de manifiesto que a lo largo de ese año había recibido distintas cantidades de clientes por contratar y reservar paquetes de vacaciones a China, Malta, Paraguay, República Dominicana, EE.UU, Marruecos, Filipinas, Venezuela y otros destinos en España, con billetes de vuelo, reserva de hoteles y otros servicios, que, como así pudieron comprobar más tarde los afectados, nunca llegaron a formalizarse.

Algunos de ellos se percataron de lo ocurrido tiempo después de contratar sus servicios cuando acudieron a la agencia, entonces situada en el número 170 del Paseo de Zorrilla, y se encontraron con la oficina cerrada. Otros descubrieron que las reservas y contratos realizados por con la agencia habían quedado anulados por falta de pagos, por lo que no podían disponer de los servicios contratados.

Incluso, se dio el caso de una clienta, M.G, que el 30 de julio de ese año se personó en el aeropuerto de Barajas, dispuesta a tomar un vuelo a Buenos Aires, y le indicaron entonces allí que su reserva estaba cancelada.

La afectada contactó con la acusada para pedirle explicaciones y ésta se comprometió a solucionarlo lo antes posible y le sugirió que se hospedase en Madrid hasta la resolución del problema, ya que la agencia se haría cargo de todos los gastos. Finalmente, tras varios días hospedada, y al no tener noticias de la agencia, la mujer tuvo que regresar a Valladolid y pagar todos los gastos, por lo que fue perjudicada doblemente, de ahí que reclame ahora 2.069 euros.

MENORES CON BILLETES SOLO DE IDA

También se dio el caso que otro cliente, Alejandro F.P, que contrató con la agencia Vibolid seis billetes de avión a la República Dominicana con distintas fechas. Dos menores volaron con normalidad a su destino el 27 de junio, pero cuando el denunciante se personó el 5 de agosto en el aeropuerto de Madrid-Barajas para facturar, descubrió atónito que tenía en su poder reservas y no billetes, por lo que no podía viajar, e incluso le advirtieron de que los menores -sus hijos- habían volado con billetes de ida, pero que no tenían los de vuelta.

Otros como Laura Isabel M. y Daniel R.G habían encargado un viaje a Malta entre los días 9 y 14 de agosto. Una vez allí, la pareja tuvo que buscarse hotel y pagar 350 euros porque la acusada había comprado los billetes pero no había gestionado alojamiento, mientras que en otro caso

seis personas vieron frustrado su viaje a EuroDisney que tenían previsto efectuar, y un padre y su hija, que se disponían a viajar a Santo Domingo, también fueron informados en pleno aeropuerto de que no contaban con billetes.

BODA FRUSTRADA EN BALI

Se da la circunstancia de que la ahora procesada ya ocupó el banquillo, por hechos similares, en 2012, cuando entonces fue condenada a un año y medio de prisión por sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, posteriormente ratificada por la Audiencia de Valladolid.

En aquella ocasión, la dueña de Vibolid fue hallada responsable de un delito de apropiación indebida tras cobrar 28.000 euros por una boda que se iba a celebrar en Bali pero que no llegó a celebrarse ya que la condenada no cerró ni vuelo, ni hotel, ni ningún tipo de ceremonia para los novios y quince invitados.

