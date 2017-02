El 'bluesman' británico John Mayall desborda vitalidad en su visita a Gijón

La gira sirve de presentación de los temas de su nuevo álbum lanzado al mercado el pasado mes de enero, 'Talk about that'. En esta ocasión el cantante de blues se ha presentado en formato trío acompañado por el bajista Greg Rzab y Jay Davenport a la batería. El guitarrista, armonicista y vocalista ha interpretado desde algunos de sus éxitos clásicos a algunas de las canciones de su nuevo álbum.

El 'patriarca' blanco del blues ha provocado los aplausos del público que llenaba el teatro gijonés desde el inicio de su actuación en la que el brillo y el reconocimiento del público se ha repartido entre la estrella y los dos músicos que le acompañaban.

Mayall, que escoge un repertorio diferente para cada noche, ha ido introduciendo temas de 'Talk about that' con canciones pertenecientes a su larga trayectoria. A la primera categoría pertenecen canciones como 'Walking on sunset', 'Do I please you', 'The moving grooving blues', 'Dancing shoes'. De su nuevo disco ha ofrecido las versiones

'It's hard going up' de Bettye Crutcher y 'Goin' away baby' de Jimmy Rogers, o 'The devil must be laughing'.

En este nuevo álbum, Mayall lanza otra andanada de blues fusionado con otros estilos, desde el 'rock'n'roll' hasta los aires folkies o el sonido más genuino de la Crecent City (New Orleans). Zaragoza, Bilbao y Barcelona serán las siguientes paradas del recorrido por España de 'Livin & Lovin the blues'.

El músico que se ha alternado al piano, el órgano hammond y la guitarra, junto a su inseparable armónica, ha vuelto al escenario a saludar por los aplausos de un público entregado. Tras el concierto, la leyenda del blues ha montado el puesto a la entrada del teatro donde ha estado firmando autógrafos y vendiendo sus discos a los fans asturianos.

EL RETORNO DE UN 'BLUESMAN' DE 83 AÑOS

John Mayall (Macclesfield, Cheshire, 1933) fue precursor, junto a Alexis Korner, de la efervescencia del blues en el Londres de mitad de los sesenta. El músico inglés fue padrino musical desde sus influyentes Bluesbreakers de artistas como Eric Clapton, Mick Taylor (Rolling Stones), Jack Bruce (Cream) o Peter Green (Fleetwood Mac) y referencia del género por sus innovadores trabajos con Blue Mitchell, Red Holloway, Larry Taylor o por su participación en directos con John Lee Hooker o T-Bone Walker.

Mayall es considerado pura historia del rock y del blues blanco en un camino que atravesó sendas de blues campestre y hippie -se trasladó a California a finales de los 60-, que se fundió con el funk y el jazz, y que tomó tintes country, pero siempre con la música de los doce compases como argamasa.

Consulta aquí más noticias de Asturias.