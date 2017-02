El Ayuntamiento establece este domingo un dispositivo especial de seguridad para la Holi Run

Así, mañana domingo, de 10.00 a 15.00 horas, 30 agentes de Policía Local, apoyados por 26 voluntarios de Protección Civil, trabajarán para que este evento se desarrolle con normalidad.

Para ello será necesario cerrar distintas calles al tráfico ya que la carrera saldrá desde C/ Progreso (solar a espaldas del centro deportivo de Cabezo de Torres) y transcurrirá por C/ Juventud, C/ Colegio, Costera Norte, Avda. Glorieta (hasta Vereda de Fortuna, giro de 180º), vuelta por Avda.

Glorieta, Costera Norte (hasta la Carretera RM-A4, giro de 180º), vuelta por Costera Norte hasta C/ Progreso (Meta).

