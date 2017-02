Lastra (PSOE) acusa a Podemos de "degradar" a la Junta General

Lastra ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras un episodio vivido en el Parlamento asturiano, cuando el portavoz de Podemos, Emilio León, formuló una pregunta al presidente de Asturias y presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, sobre medidas contra la corrupción.

El socialista estaba contestando, cuando el también diputado y secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, le dijo mafioso. El adjetivo no fue escuchado fuera del hemiciclo, desde las cabinas de prensa, pero el presidente de la JGPA detuvo el debate ante lo que consideró un hecho "gravísimo" y, airado, obligó a Ripa a retirar lo dicho de forma inmediata. El diputado de Podemos lo hizo, aunque pidió que Javier Fernández no apuntase con el dedo a su portavoz. Posteriormente, el socialista continuó con su respuesta.

"En el acontecimiento de hoy degradan a la institución, pero autodegradan a la propia organización. Hoy Podemos ha quedado retratado. Se ha autocalificado, o más bien, se ha autodescalificado de una manera intolerable. Espero que no tenga consecuencias para el prestigio y para el funcionamiento de las instituciones. Pero éste no es el camino", ha lamentado Lastra. A su juicio, Podemos no entiende que todos tengan una opinión distinta de la suya.

