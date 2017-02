Javier Fernández insta a Llamazares a no poner en duda su compromiso con el carbón

Así ha respondido al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se mostró interesado en saber qué piensa hacer el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para frenar el declive y promover el máximo acuerdo para la recuperación económica de las comarcas mineras.

En su turno de preguntas al presidente, Llamazares ha afirmado que las comarcas mineras están "al borde del desplome económico y del despoblamiento". Así, ha reclamado al Gobierno asturiano que no se limite a la gestión y asuma el "liderazgo" para poner en marcha "medidas urgentes".

"En estos momentos, las comarcas mineras sufren restricción y discriminación ya que solo se ha ejecutado el 3,8% de las cuantías comprometidas para subvenciones a empresas y las inversiones en Asturias se limitan al 27% cuando tiene el 80% de la población minera", ha advertido.

Para el portavoz de IU, el Gobierno asturiano debe promover medidas "firmes y claras" tanto para exigir al Ejecutivo central "que cumpla" lo comprometido como para lograr "un frente común de acuerdo amplio entre fuerzas políticas, comarcas mineras y sindicatos que haga posible la reactivación de las comarcas mineras".

Javier Fernández ha señalado que "se debe y se puede procurar" que el funcionamiento de las explotaciones mineras vaya más allá del 31 de diciembre de 2018. Además, ha incidido en que se sigue exigiendo la recuperación de fondos mineros retirados y se promoverá "el máximo acuerdo en esta cámara, con la sociedad asturiana y con agentes económicos".

El presidente asturiano ha asegurado que "no hay desidia" en el apoyo del Principado a los ayuntamientos mineros, poniendo de ejemplo la inversión en el soterramiento de Langreo. "No es menor nuestra preocupación que la suya", ha replicado a Llamazares, incidiendo en la "sensibilidad especial" demostrada "en la práctica presupuestaria". En este sentido, aprovechó para afear a IU que no apoyasen el presupuesto autonómico de 2017.

