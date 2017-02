Carmen Maniega se ve con posibilidades de ganar el congreso del PP "si el descontento se transforma en votos"

Rodríguez Maniega ha querido restar importancia al hecho de que haya dos candidaturas y ha asegurado que "si alguien tiene ganas y un proyecto es legítimo" que se presente, pero también ha apuntado que al día siguiente del congreso "hay que trabajar por un partido unido y fortalecido".

"Me comprometo a respaldar lo que digan los afiliados y a partir del día siguiente seguir trabajando por el PP", ha dicho la popular, que ha asegurado que si su candidatura no gana no abandonará la formación. "El PP es mi partido", ha insistido.

Rodríguez Maniega no ha querido ahondar en quien le acompañará en la candidatura, aunque asegura que habrá representatividad de las diferentes juntas asturianas. Y ha dicho que su iniciativa "no es negativa, no es fruto del enfado" y ha confiado en un "debate tranquilo".

La popular ha asegurado que "el proyecto de Mercedes Fernández es conocido porque tiene hemeroteca. El nuestro no va contra nadie, sino para hacer un PP ganador que dé más valor a los afiliados y autonomía a las juntas locales".

