Cs exigirá la dimisión del presidente de Murcia cuando sea citado a declarar como investigado por corrupción

"Si el TSJ" -el Tribunal Superior de Justicia de Murcia- "imputa al presidente de Murcia por corrupción, esperamos que cumpla y dimita para no poner en riesgo la estabilidad en la Región", ha escrito el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, en su cuenta de Twitter.

"Vamos a pedir que dimita cuando se produzca su citación como investigado", ha precisado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, en rueda de prensa en la sede del partido. Según ha indicado, la citación del presidente murciano en calidad de investigado en relación con el caso Auditorio "parece inminente" y podría producirse en los próximos días.

En el caso Auditorio, el TSJM ya abrió una causa contra Sánchez por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración, falsedad documental y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

En cambio, Villegas cree que en lo que se refiere al caso Púnica, la citación "tardará algo más", porque el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de dar a conocer el auto en que atribuye a Sánchez la comisión de delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Cuando le han preguntado por un posible cambio de criterio entre lo que Ciudadanos aplica ahora a Sánchez y lo que exigió en su momento a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha contestado que quieren ser "respetuosos con los procedimientos judiciales" y que ese criterio "se va afinando".

En cualquier caso, el secretario general de la formación naranja ha señalado que si el presidente murciano es citado como investigado, "tendrá que cumplir con su palabra y presentar la dimisión".

CREE QUE EL PP CUMPLIRÁ EL ACUERDO

"Queremos creer que el PP va a cumplir con lo firmado", y que "no va a poner en peligro la estabilidad institucional de la Región de Murcia por salvar a un presunto corrupto", ha manifestado, recordando además que Sánchez también se vería obligado por la legislación murciana.

El pacto de investidura suscrito por ambos partidos en Murcia prevé "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez si se aferra al cargo, Villegas no lo ha descartado -"no sabemos", ha dicho-, pero ha añadido que en Cs no quieren "anticipar pantallas" y que no tienen por qué pensar que va a incumplir lo firmado.

