Ripa y León creen que se ha demostrado que Podemos "va de miles y no solo de dos"

En declaraciones a los medios en Vistalegre, Ripa ha destacado que miles de personas han estado gritando "unidad" en el acto para que a partir del lunes todos los militantes trabajen de forma conjunta.

"Hemos intentado hacerlo en estos meses en Asturias. Esto va de miles de personeas, y Podemos no puede perder ni un solo día en pensar en sí mismo, en lugar de pensar en los problemas de la gente", ha comentado.

Así, el secretario general de Podemos Asturies ha llamado a "anteponer las necesidades que estamos sufriendo y ni perder ni un segundo pensando en nosotros, cuando hay una pandilla de mafiosos celebrando su congreso cerca de aquí que se preocupan de cómo mantener sus cargos", ha señalado en alusión al Partido Popular.

Ha rechazado que las propuestas de Podemos Asturies vayan más en la línea de los planteamientos de la candidatura de Íñigo Errejón. "Para nada, todas las candidaturas han incluido las propuestas (realizadas por Asturias)", ha dejado claro. Según Ripa, desde

la formación autonómica, han intentado "que reinase una concordia entre toda la ciudadanía". "No puede haber un podemos que no anteponga los valores de la gente, que no busque lo que nos une y no lo que nos separa", ha zanjado.

Emilio León considera que "Podemos es una cosa de mucho más que de dos". Ha explicado que él y sus compañeros han ido a Vistalegre "a traer las mejores ideas de la experiencia asturiana, todo lo contrario que Javier Fernández (presidente de la gestora socialista y del Gobierno asturiano) que se puso a la cabeza de la gestora para destrozar al PSOE y traer las ideas fiscales de Cristina Cifuentes".

Considera que la cuestión producida en Podemos en las últimas semanas no pasará factura porque "los debates nunca pueden pasar factura, lo que pasa factura son los falsos consensos como el del PP, cuyo congreso es muy tranquilo porque tienen cuatro años que les ha dado Javier Fernández para seguir repartiéndose la riqueza social".

