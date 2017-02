Cecale y Downcyl impulsarán la inserción laboral de personas con Síndrome de Down, para lo que pide apoyo a la Junta

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Federación Síndrome de Down (Downcyl) impulsarán la inserción laboral de personas con esta discapacidad en las empresas castellanoleonesas con un objetivo de incrementar el 3,2 por ciento de inserción de estas personas.

El presidente de la patronal, Santiago Aparicio, ha firmado un convenio de colaboración para trabajar en esta línea con el presidente de Downcyl, Luis Mayoral, quien ha pedido además a la Junta que se involucre para apoyar la inserción de personas con Síndrome de Down mediante el "empleo con apoyo".

El objetivo que se persigue con el acuerdo es lograr que esta "verdadera Responsabilidad Social Corporativa" llegue a las empresas, que a veces no la practican porque el "día a día" no deja ver los problemas y la necesidad de promover la inserción de personas con discapacidad, ha señalado Aparicio.

La inserción de estas personas es de un 3,2 por ciento, con tan sólo 30 empleados en empresas ordinarias de las más de 900 con Síndrome de Down en edad laboral (entre 21 y 45 años) en Castilla y León, por lo que "hay que hacer mucho más para integrar a estas personas en las empresas", ha agregado el presidente de la patronal, quien ha abogado por intentar que ese porcentaje se incremente de forma "exponencial".

Por ello, Cecale fomentará la presencia de Downcyl en encuentros empresariales para que presenten experiencias de contratación, pero además transmitirá información a las asociaciones que integra y promoverá la firma de convenios provinciales con el fin de lograr una mayor difusión de esta posibilidad, algo que también hará a través de otras medidas como acciones de comunicación, información y sensibilización.

Por su parte, Luis Mayoral, tras agradecer la "receptividad inmediata" de Cecale, ha incidido en la necesidad de reflexionar sobre el 3,2 por ciento de nivel de empleo entre estas personas, algo a lo que se trata de dar respuesta a través de un instrumento "básico" como es el "empleo con apoyo", un servicio profesional que las federaciones de Downcyl prestan para lograr el éxito de inserción laboral.

Mayoral ha concretado que este servicio consiste en un preparador laboral -hay cerca de una docena en toda la Comunidad, una cifra "muy modesta"- que pagan las propias entidades que acompaña durante el tiempo que se necesite a la persona con discapacidad que va a ser contratada hasta que se considera que realiza correctamente su tarea, tras lo que hace un seguimiento y apoya posteriormente.

Esta figura, que puede encargarse de la inserción de cuatro personas, también contribuye a disminuir "muchos miedos" de las empresas a la hora de contratar como lo que puede ocurrir si el trabajador no cumple las expectativas, si no lo hace bien o si tiene un problema con un compañero, para lo que se cuenta con este preparador. "El gran problema de la empresa es el desconocimiento, no es que no quieran", ha agregado.

APOYO DE LA JUNTA

Sin embargo, para potenciar esta labor, el presidente de Downcyl ha reclamado la ayuda de la Administración, a la que ha reclamado que ponga en funcionamiento los instrumentos suficientes para ayudar a estas personas a ejercer su derecho.

Mayoral ha aclarado que no se pide "nada especial" porque esta metodología del "empleo con apoyo" está recogida tanto en la normativa estatal como en la autonómica, por lo que si los "instrumentos normativos existen" ahora hay que ver si se manifiesta la voluntad este año.

En esta línea, ha recordado que la Junta tenía una línea de subvenciones antes de la crisis de 100.000 euros que se paralizó y, aunque no se ha pronunciado sobre cifras concretas, ha puesto como ejemplo los 400.000 euros anuales que el Gobierno vasco aporta en 2016 y 2017 y la cantidad similar de Murcia.

Por eso, ha adelantado que se trasladará a la Dirección General de Economía Social esta cuestión para tratar de contar con la ayuda de la Junta.

Además, Mayoral ha asegurado que es más económico apoyar este tipo de contrataciones que las que se realizan en los centros especiales de empleo, donde el coste de un trabajador es más alto, cobra el 75 por ciento del salario mínimo de inserción y se cuenta con equipos de ajuste y ayuda que también se cubren con subvenciones, pero además por creación de puesto de trabajo se aportan 12.000 euros.

Frente a este gasto se encuentra el de un preparador que puede ser de unos 20.000 euros al año, pero que puede cubrir el apoyo de cuatro personas con discapacidad, por lo que si se financiara en su totalidad el importe por cada trabajador que pondría la Administración sería de unos 5.000 euros.

