Milagros Marcos anuncia un incremento de entre un doce y un 21 por ciento en las ayudas agroambientales a la remolacha

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha anunciado un incremento de entre un doce y un 21 por ciento en las ayudas agroambientales a los productores de remolacha azucarera.

Así, los remolacheros podrán beneficiarse de unas ayudas que pasarán de los 350 euros por hectárea actuales, a entre 390 y 425 euros, en función de cuestiones como la rotación de cultivos.

Marcos ha anunciado esta aumento en las ayudas agroambientales durante su participación en la jornada 'Avances científicos, soluciones agronómicas y siembras 2017', celebrada este miércoles en la Feria de Valladolid con motivo de la V edición de Agraria.

La consejera también ha anunciado otro incremento de las ayudas para la incorporación de nuevos remolacheros, tras lo que ha subrayado el "futuro" del sector y la "oportunidad" que se le presenta con la desaparición de las cuotas azucareras, puesto que con ello Castilla y León "podrá aumentar su producción".

"Tenemos que sembrar más", ha defendido Milagros Marcos, a pesar de que, como ha recordado, la Comunidad reúne el 70 por ciento de las 32.000 hectáreas cultivadas en España; cuatro de las cinco plantas azucareras del país, y produce el 85 por ciento de todo el azúcar español.

CULTIVO SOCIAL

Marcos ha subrayado que la remolacha es "uno de los cultivos más sociales" y "con más arraigo" en Castilla y León, donde se realiza "un esfuerzo permanente" para "mejorar técnicas, seleccionar semillas y avanzar en tratamientos fitosanitarios".

Asimismo, ha recordado que se trata del sector "con más acuerdos suscritos" con la Administración, lo que redunda en su "estabilidad", tras lo que ha augurado que "seguirá siendo un sector estratégico".

La consejera ha repasado el incremento de rendimientos experimentados en la producción de remolacha en las tres últimas décadas, en paralelo a la entrada de España en la Unión Europa, con una media de 42 toneladas por hectárea en 1986 y entre 105 y 100 en la actualidad.

En cuanto al fin de las cuotas, Milagros Marcos ha insistido en que se trata de un "reto" que "hay que transformar en una oportunidad para Castilla y León", dado que España presenta "más consumo que producción", de modo que "hay margen para crecer".

Por otro lado, se ha comprometido a "pelear" contra el impuesto a las bebidas azucaradas y ha mostrado su preocupación ante la "demonización" del azúcar, que ha comparado con la realizada en su día con la carne roja o la leche.

AYUDAS PENDIENTES

Al acabar su intervención, desde el público que llenaba el auditorio de la Feria se han oído reclamaciones para que la Junta abone las ayudas al cultivo de la remolacha de la campaña 2011-12, que fue anulada por el Ejecutivo regional.

En sentido, Marcos, en declaraciones posteriores, ha englobado aquella anulación en las "múltiples ayudas" que "no se pudieron conceder" porque el Gobierno socialista de España de aquel entonces "no elaboró los Presupuestos y las comunidades autónomas no pudieron elaborar los suyos", lo que "impidió resolver" esa convocatoria.

En cualquier caso, la consejera ha asegurado que su departamento "va a seguir apoyando a los remolacheros" y "cumplirá cada sentencia judicial que llegue al respecto".

