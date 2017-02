Técnico del Indurot aboga por llevar a cabo estudios sociales de las zonas rurales donde se producen más incendios

Así el técnico ha abogado por llevar a cabo un completo análisis social vinculados a las zonas en las que se producen con más frecuencia esos incendios que son intencionados y las diferentes motivaciones que llevan a la población a quemar, así los beneficios económicos que ello conlleva.

"Me gustaría que muchas de las zonas ganaderas más significativas cuenten con una planificación a diez años en la que todos se pongan de acuerdo para establecer lugares en los que el ganado pueda estar en mejores condiciones y que los ganaderos también se comprometan. Que haya compromiso de todos", ha indicado el compareciente que ha añadido que "cuantos más planes de ese tipo existan menor riesgo de incendio habrá".

Ha propuesto por eliminar de las zonas PAC terrenos que hayan sido quemados con reiteración, como ejemplo de una de las posibles medidas a tomar.

Álvarez ha considerado que sería necesario elaborar un informe posterior que sea más completo que el que desarrollan las BRIPAS y en el que se recojan aspectos fundamentales para atajar futuras situaciones. "Son muchos los elementos que creemos se pueden incluir", ha dicho.

Miguel Ángel Álvarez, que además de 30 años como investigador en el Indurot fue también representante del Consejo del Fuego desde su fundación hasta 2014, ha considerado también que una mejor redistribución de los medios con los que se cuenta para combatir los incendios mejoraría la capacidad de actuación. Así mismo ha indicado la necesidad de celebrar un simulacro con simultaneidad de incendios que es a su juicio el verdadero nudo del problema.

En su intervención inicial ha manifestado que las causas de los incendios de 2015 han sido en su mayoría intencionados -un porcentaje superior a la media estadística- o por negligencia, es decir "debidos a la actuación humana". Además ha considerado "importante" el objetivo de esta comisión para "aprender de lo acontecido" y que no se repita.

Así por ejemplo ha destacado la necesidad de mejorar los protocolos de actuación ante los incendios reproducidos. Ha dicho además que le gustaría que el nuevo Infopa estuviese ya vigente, cuyo retraso no sabe a qué se debe.

Sobre el grado de aplicación por parte de la Administración de los documentos e informes que el Instituto les entrega, ha indicado que el grado es "variable".

ALTA VOLUNTAD DE QUEMAR

Antes del técnico ha comparecido el Director de Indurot, Jorge Marquínez García, quien ha manifestado que la modificación y elevación del índice de incendio la jornada del 18 al 19 de diciembre quizás "era pertinente", pero la misma no cree que haya tenido mucho efecto en el problema ya que el mismo fue "la voluntad de quemar en esos días".

"En 2015 algo ha pasado que la gente se ha animado a quemar mucho, mientras que el invierno de 2016 también ha sido seco y sin embargo no ha habido tantas quemas. Creo que algo ha pasado", ha indicado Marquínez que ha insistido en que ese es "el tronco del problema y no conviene perderse por las ramas con detalles que no resultan significativos".

Ha manifestado que el Indurot ha llevado a cabo 37 proyectos de investigación desde 1987 sobre incendios y cuenta con una muy amplia base de datos con las áreas quemadas en Asturias. Ha explicado que los proyectos de mayor entidad tienen que ver con la erosión de los suelos, un aspecto que ha querido resaltar como una de las principales problemáticas, más allá de la prevención.

En el año 2011 recibieron el primer encargo de la consejería de Medio Rural para llevar a cabo un informe sobre los índices de riesgo de incendios. En este sentido ha explicado la metodología seguida para establecer los índices de riesgo de incendio y ha manifestado que en Asturias utilizar sólo un índice meteorológico es inadecuado, por eso al mismo se le ha añadió la estadística de incendios.

Desde el Indurot han llevado a cabo numerosos informes y cursos para la guardería y técnicos del Principado. Ha añadido que a su juicio "resulta absurdo que la Universidad, que es una institución pública, no tenga facilidad para la colaborar con la administración a la que se debe porque la situación actual contractual es muy complicada".

