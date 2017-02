La mostra de gegantes i els espectacles de llum del Born, actes destacats de Santa Eulàlia

La tradició i la innovació es reuneixen un cop més per les festes de Santa Eulàlia. Del 10 al 12 de febrer, Barcelona s'omplirà durant el matí de gegants, dracs i altres expressions de la cultura popular mentre que a la nit les llums transformaran l'ambient de Ciutat Vella.

En l'edició d'enguany, la ciutat ha organitzat una trentena d'activitats entre els quals hi ha cercaviles, correfocs i espectacles per a tota la família. Com explica Marta Almirall, la directora de Festes i Tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), "la festa major d'hivern és el moment en què es veu el planter de la nostra ciutat, tot allò que fan les nostres escoles i entitats". Els recorreguts del festival LLUM BCN sortiran des del Palau de la Virreina, la Catedral i el Born

Un exemple d'aquesta tasca divulgativa és el festival LLUM BCN, que se celebra des de fa 6 anys. En aquest, els estudiants d'il·luminació i disseny de Barcelona donen un nou significat als patis més emblemàtics de Ciutat Vella. Experimenten amb la llum i els colors per crear atmosferes noves i fascinar, a la vegada, el públic de totes les edats. Els professionals del sector també participen en aquest certamen i han creat 10 espectacles lumínics en diferents espais de la ciutat.

A l'hora de visitar el festival s'han creat tres itineraris que es poden veure divendres i dissabte de 19 a 24 h i diumenge de 19 a 23 h. Estan senyalitzats amb fanalets de colors i comencen des del Palau de la Virreina, des de la Catedral i un tercer des del Born Centre de Cultura i Memòria. Aquest últim espai s'incorpora aquest any com a punt neuràlgic d'activitats i inclou actes pensats per gaudir de la llum en família. L'exposició de gegantes i gegantones posa aquestes figures festives damunt d'una passarel·la de moda

Una altra de les novetats d'aquestes festes és l'exposició de gegantes i gegantones que acull el Palau de la Virreina (divendres i dissabte de 10 a 24 h). Sota el títol Les Laies, l'il·luminador teatral Josep Maria Civit ha pensat una mostra que utilitza la llum com a llenguatge creatiu. En ella s'hi poden veure les figures festives en una passarel·la de moda com si fossin models del segle XXI. L'artista, en aquest sentit, ha volgut destacar la bellesa dels seus vestits i també els seus somriures.

La Lali Jove i la diada castellera

Un any més per les Festes de Santa Eulàlia, el Moll de la Fusta acull la Lali Jove: la Festa Major Juvenil i Associativa de Barcelona. Sota el lema "Sacsegem carrers i places!", dissabte de 17 a 20 h s'han organitzat activitats infantils i tallers per a joves. Més tard, a partir de les 20 h, començarà un concert amb grups com Oques Grassos i Ice Crime. Aquest últim guanyador l'any passat del Brot, el festival de bandes novelles de Barcelona.

La diada castellera, per altra banda, anvia d'hora i de format. Començarà diumenge a les 11 h i es farà a l'antiga. Així, les colles hauran d'aixecar els seus castells tan bon punt els tinguin preparats i durarà aproximadament 105 minuts. A aquestes activitats s'hi afegeixen altres com la col·locació del penó de Santa Eulàlia al balcó de l'Ajuntament (diumenge a les 9.45 h a la plaça de Sant Jaume).

Finalment, l'Esbart Ciutat Comtal representarà divendres (21 h) i dissabte (22 h) l'espectacle Eulàlia a l'interior de la Catedral de Barcelona. L'actuació combina dansa i música i fa un homenatge a la copatrona de la ciutat tot enaltint els valors de llibertat, igualtat i justícia.

