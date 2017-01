El joven que medió en una pelea en un bar de la capital murciana tendrá que ser operado por fracturas

La víctima está ingresada en la Unidad de Traumatología del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y presenta policontusiones, según fuentes del centro hospitalario consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada, en un local de la avenida Mariano Rojas de Murcia. En un primer momento, un grupo de personas iba a agredir a un hombre, ya que éste comenzó a increpar al resto quejándose de que en el local había muchos extranjeros, por lo que un grupo de personas le gritó 'nazi'.

Al comenzar la riña, la víctima medió, resultando finalmente herida. No obstante, cuando llegó la dotación de la Policía Nacional, ésta sólo refirió un dolor en el ojo, aunque fue trasladada al hospital.

A tenor de los hechos, la Policía Nacional ha abierto una investigación. No obstante, desde la Delegación del Gobierno y dicho cuerpo policial se advierte que no se considera que sea una agresión con motivaciones ideológicas; de hecho de la investigación se ha hecho cargo la Policía Judicial y no la Brigada de Información.

