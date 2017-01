Trump "respalda plenamente" la marcha en Washington contra el aborto

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha comunicado a través de Twitter su "pleno respaldo" a la celebración este viernes de la llamada Marcha por la Vida y contra el aborto que tendrá lugar en Washington, bajo el lema The Power of One (El poder de una misma).

"La Marcha por la Vida es importantísima. A todas aquellas que vais a manifestaros... ¡tenéis mi pleno apoyo!", ha escrito el presidente estadounidense.

The #MarchForLife is so important. To all of you marching --- you have my full support!