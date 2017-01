La Federació Catalana de l'Esplai celebra el primer festival "EduFilms"

"Trànsit" - Festival EduFilms de Cinema Jove per la Transformació Social from Fundesplai on Vimeo.

El proper 28 de gener la Federació Catalana de l'Esplai celebrarà la primera edició del Festival de Cinema jove per la transformació social sota el títol de "EduFilms". Aquest Festival s'emmarca en la Jornada anual de la Federació Catalana de l'Esplai, en la que està previst que hi participin prop de 300 monitors/es d'esplais d'arreu de Catalunya.

Imágenes 1 Foto

En aquest festival s'hi podran veure cinc curts de temàtica social que han estat pensats, enregistrats i editats per joves d'entre 14 i 18 anys de diferents esplais de Fundesplai.

Al Festival es podran veure cinc curtmetratges:

• Trànsit . Esplai Fontsanta Fatjó (Cornellà de Llobregat). Centrat en la identitat de gènere, explica la història de com un jove adolescent dóna el pas d'explicar a la seva família, escola i amics la seva identitat sexual malgrat algunes incomprensions. https://vimeo.com/172818242

• Talla el Fil. Grup d'Esplai Espurnes (Esplugues de Llobregat). Explica la història d'assetjament escolar d'una noia i la reacció dels companys/es per aturar aquesta destructiva dinàmica. https://vimeo.com/200164065

• Dark streets. Club d'Esplai Bellvitge. (L'Hospitalet de Llobregat). Denuncia la normalització les relacions d'abús vers les noies (s'estrenarà el mateix dissabte)

• Arrels. Club d'Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet (L'Hospitalet – Esplugues de Llobregat). Una reflexió sobre com la crisi està afectant a moltes famílies i en el dret a la vivenda, a partir de la història d'una filla que es revela contra el desnonament que viu la seva família i decideix col·laborar. https://vimeo.com/170006273

• Nit. Centre d'Esplai El Nus (Sant Joan Despí). L'oci nocturn dels i les joves i la seva intersecció amb l'alcohol i les drogues conformen el tema principal d'aquest curt on una jove que obre la porta a la vida nocturna veu com les seves relacions familiars i d'amistat es veuen afectades. https://vimeo.com/162944704

Un projecte que segueix la metodologia de l'Aprenentatge i Servei

Els i les joves que han participat en aquest projecte formen part de diferents entitats de la Federació Catalana de l'Esplai i han estat des del principi involucrats en l'elecció del tema, la realització dels guions, la filmació, l'edició i la presentació i explicació a la comunitat de les produccions.La Federació Catalana de l'Esplai és l'entitat de Fundesplai aplega 93 projectes i entitats de lleure situats en 43 municipis de 18 comarques d'arreu de Catalunya. Aplega 13.500 infants i joves i 1.400 monitors i monitores.

Durant tot el procés, els i les joves han comptat amb el suport de professionals de l'Associació Mèlies, una entitat dedicada al foment de l'audiovisual i han seguit la metodologia de l'Aprentatge Servei (ApS), una metodologia educativa molt utilitzada a l'esplai en la que els infants i joves adquireixen uns coneixements per després aplicar-los fent un servei a la comunitat. En aquest cas, els joves han après tècniques cinematogràfiques amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre diferents temes de caire social, escollits per ells mateixos.

XX Jornada de la Federació Catalana de l'Esplai

El Festival EduFilms s'emmarca en la celebració de la XX Jornada de la Federació Catalana de l'Esplai, que se celebrarà durant tot el dissabte a l'Escola Calderón de la Barca, de Nou Barris (C/Nil, 27-29, 08031 Barcelona) i a la seu del Districte de Nou Barris.

Aquest és el moment participatiu més important de l'any, on tots els monitors i monitores dels esplais que formen part del projecte col·lectiu de la Federació es retroben per tal de valorar les actuacions portades a terme al llarg de l'any 2016 i per decidir quins seran els eixos i les actuacions de cara al 2017. En aquesta edició està previst que participin prop de 300 monitors/es dels diferents esplais de la Federació.

La Federació Catalana de l'Esplai és l'entitat de Fundesplai que aplega 93 projectes i entitats de lleure situats en 43 municipis de 18 comarques d'arreu de Catalunya. Aplega 13.500 infants i joves i 1.400 monitors i monitores.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.