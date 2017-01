El PP pide la comparecencia de Javier Fernández para que informe sobre los acuerdos en la Conferencia de Presidentes

Ha lamentado también que se haya nombrado al catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, como el representante del Principado en el grupo de expertos para abordar las bases del futuro modelo de financiación autonómica que las comunidades se comprometieron a constituir tras la Conferencia.

"En CCAA con mayoría absoluta como es el caso de Galicia el nombramiento del experto se hizo por consenso con los demás grupos parlamentarios. En cambio en Asturias con un ejecutivo en minoría se adoptó la decisión de forma unilateral, sin ni siquiera contar con el acuerdo del PP que ha demostrado en mas de una ocasión ser leal y fiel a los intereses de Asturias", sostiene Venta Cueli.

Así lo ha explicado este viernes el diputado 'popular' durante una rueda de prensa en la Junta General del Principado en la que ha puesto de ejemplo la labor informativa por parte de los gobiernos autonómicos en otras Comunidades Autónomas en contraposición con la "opacidad informativa" del ejecutivo asturiano.

"Han pasado diez días desde que se celebró la Conferencia de Presidentes y todavía no ha sido informado ni el parlamento ni han sido informados los asturianos", señala Venta y añade que "si no hay nada que decir malo, pero si hay algo que decir y no se dice, peor".

Venta ha calificado este silencio como "un despropósito democrático que limita la información y una deslealtad a Asturias". "Javier Fernández fue sin mochila a dónde debería de ir a negociar y a defender las prioridades de Asturias", remarca.

