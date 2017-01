Detienen a Shia LaBeouf tras una agresión en una protesta contra Trump en Nueva York

Shia LaBeouf ha sido detenido en la instalación permanente que ha realizado como motivo de protesta contra el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, tal y como recogen diversos medios anglosajones este jueves.

El actor, de treinta años, fue arrestado el miércoles por la noche, al parecer después de una discusión que le enfrentó con un hombre de ideología opuesta.

Aunque las circunstancias permanecen todavía por aclarar, un video de 13 segundos subido a Twitter muestra al actor empujando a un hombre que a su vez dice que "Hitler no hizo nada malo".

Otros mensajes recogidos en el mismo hashtag aseguran que "Shia fue atacado por un nazi" y que el actor salió en defensa de todos los protestantes cuando un grupo de apoyo a Trump salió a escena; por su parte, el medio TMZ recoge que LaBeouf arañó al hombre y le agarró de la bufanda que vestía.

La instalación He Will Not Divide Us, situada en el Museum of the Moving Image de Queens, Nueva York, fue creada por el intérprete y dos artistas, e invita a huir del país durante los próximos cuatro años o el tiempo que Trump permanezca en la Casa Blanca.