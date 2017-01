El periodista Antonio Burgos indigna a Twitter al comentar la muerte de Bimba Bosé

El periodista Antonio Burgos ha indignado a varios tuiteros al comentar en esa red social la muerte de Bimba Bosé, donde ha cuestionado la despedida que le dedicó a la modelo su tío Miguel Bosé.

Tras conocerse el fallecimiento, Miguel Bosé publicó en esa red social un mensaje de despedida para su sobrina: "Buen viaje, mi cómplice, mi amor, mi hija".

El columnista del diario ABC respondió a ese tuit con un comentario que no ha gustado a los internautas: "Buen viaje ¿dónde ? Vaya con el laicismo de la moda del "donde quiera que esté"..."

El comentario ha recibido muchas críticas en la red social. Éstas son algunas de ellas:

