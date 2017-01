Ada Colau presenta els seus plans de govern a l'acte 'L'alcaldessa respon'

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es disposa a comparèixer aquest dilluns a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona en la trobada anual amb els periodistes "L'alcaldessa respon", organitzat pel col·legi.

L'acte té lloc a la Sala d'Actes de la seu del Col·legi i consta d'una primera intervenció de l'alcaldessa i, en acabar, la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, donarà pas a les preguntes formulades pels periodistes.

Dilluns 16 de gener, a les 18:00 hores, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona (Rambla Catalunya, 10), l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, intervindrà en la trobada anual amb els periodistes a l’acte “L’alcaldessa respon”, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.

L’acte, que tindrà lloc a la Sala d’Actes de la seu del Col·legi, consta d’una primera intervenció de l’alcaldessa i en acabar la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, donarà pas a les preguntes formulades pels periodistes.

Repàs de l'any

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut que "no podem ser triomfalistes" respecte a la voluntat d'arribar a grans acords de ciutat, perquè hi ha grans acords de ciutat que no els hem pogut fer, no hem pogut aprovar el PAM ni els pressupostos. "No ha estat un any fàcil en ser un any electoral", però sí que hem arribat a acords, ha dit Colau: "els regidors del PSC han entrat a formar part del govern de la ciutat".No hem pogut aprovar el PAM ni els pressupostos"

Sobre el Pla Urbanístic per regular els allotjaments turístics (PEUAT), Ada Colau ha assegurat que "és un pla essencial per definir el model de ciutat per les dècades vinents".

Segons Colau és positiu haver-hi aconseguit un ampli consens en un tema que en un principi no el tenia: "Cal regular, és necessari regular" i ha explicat que "el govern ha fet una proposta que recull moltes de les al·legacions" que han presentat altres grups. "Estem en el darrer tram", ha dit Colau, i és important per la ciutat que s'aprovi.

Pla pel Llobregat

Ada Colau ha anunciat que estan treballant en una trentena de projectes que conformen un pla estratègic pel Llobregat. "Es necessitaran 10 anys i una inversió de 1.500 euros, 50% pública i 50% privada, perquè sigui una realitat" ha dit Colau.

L'alcaldessa, que no ha donat més detalls d'aquest pla conjunt, ha posat alguns aquests exemples concrets com "l'ampliació de Mercabarna, la connexió ferroviària del Port de Barcelona i la creació d'una plataforma de sòl industrial per a pimes i economia social".

L'alberg de la Vila Olímpica

L'alcaldessa Ada Colau ha explicat que "no estem d'acord amb el projecte d'alberg de la Vila Olímpica, però tenen llicències" i ha explicat que legalment la propietat el pot tirar endavant, "no podem fer res" ha dit. Amb el PEUAT projectes com aquests no seran possibles"

En aquest sentit, Colau ha dit que "hem de ser realistes i presentar propostes viables". I ha volgut recordar a ERC que "amb el nou pla, projectes com aquest no serien possibles i això l'hem de tenir en compte", ha dit.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.