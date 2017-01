El PP madrileño aprueba pedir que el líder del partido sea elegido solo por los militantes

La gestora del PP de Madrid, cuya gestora dirige Cristina Cifuentes, ha aprobado este jueves por unanimidad una enmienda a los estatutos del partido que reclamará en el próximo congreso nacional de los populares la elección directa del líder por los militantes en primera y segunda vuelta.

La propuesta del PP madrileño enmienda la ponencia del vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, que propone un sistema de votación en dos vueltas: en la primera tienen la palabra los militantes y en la segunda y definitiva los compromisarios.

Fuentes del PP califican la diferencia de "sustancial" y defienden que los militantes tengan máximo protagonismo y capacidad de decisión, uno de los compromisos políticos asumidos por Cifuentes, que reserva a los compromisarios la presentación de enmiendas a las ponencias y su votación y aprobación.

Según han indicado fuentes del partido a Efe, el PP madrileño buscará lograr un acuerdo transaccional que consiga hacer compatible su propuesta con la del partido a nivel nacional y presentará 21 enmiendas más de contenido político, social y económico.

La propuesta de Cifuentes sigue la línea de lo que ha defendido siempre en favor de la participación de la militancia en la elección de los cargos del partido. Además, el punto 10 de su acuerdo de investidura con Ciudadanos contempla el "compromiso de que los candidatos sean elegidos a través de un sistema de primarias".

Ella misma ha dicho esta semana que "a nadie debería sorprender que se vaya a presentar una enmienda de estas características". Sin embargo, en el partido ha habido opiniones dispares y este martes varios barones del PP expresaron sus recelos a la propuesta.

Teniendo en cuenta que su equipo ha aprobado la enmienda, Cifuentes ha querido aclarar que "debatir no es rivalizar, sino impulsar el diálogo; intentar mejorar no es debilitar, sino fortalecer el partido", y no considera que esto sea un desafío a Mariano Rajoy.

El PP madrileño vincula esta iniciativa a "avanzar en la regeneración democrática y potenciar el protagonismo de los afiliados".

Consulta aquí más noticias de Madrid.