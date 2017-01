Economistas insisten en trabajar por mejorar las infraestructuras, el problema de riego y el Mar Menor en 2017

El Decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, opina que en este nuevo año hay que insistir a los políticos regionales en el avance de infraestructuras como el aeropuerto, el Corredor Mediterráneo, la Alta Velocidad y la Dársena de El Gorguel, así como en solucionar el problema de riego, e incidir en la educación y en ocuparse de forma importante del Mar Menor.

A su parecer, "2017 se presenta medio bien para la Región de Murcia pero tenemos que insistir en productividad, en trabajar por un turismo de calidad y más competitivo". Además, ha subrayado en declaraciones a Europa Press, "seguimos siendo maltratada en infraestructuras, no vale con que éstas lleguen cuatro o cinco años más tarde con respecto a comunidades vecinas".

No se puede abandonar el Corredor Mediterráneo, "hay que seguir incidiendo en ello, pues no se ve inicio de inversión en una infraestructura tan necesaria", además, hay que potenciar la Dársena de El Gorguel, "por lo menos hay que discutirlo mucho", hay que abrir el Aeropuerto de Corvera, "no cabe más debate", y que la Alta Velocidad llegue por fin a la Región, "de lo contrario nos seguiremos quedando atrás".

Todas estas infraestructuras "son más que necesarias y tendrían que estar en funcionamiento", ha sostenido el economista, pues "tan importante es que estén hechas las infraestructuras, que las que están no lleguen más tarde que a las comunidad vecinas y las que faltan se hagan antes que en las regiones de nuestro entorno". "Hay que ser más rápidos para ser más competitivos", ha manifestado.

Sobre el Mar Menor, Ramón Madrid ha subrayado que habrá que apostar mucho por el mismo " e informar en los foros turísticos de lo que se está trabajando en sanearlo y ponerlo en valor".

Así el Decano del Colegio de Economistas ha asegurado que 2017 se presenta similar al año anterior para Murcia, "no cambia sustancialmente", aunque "algunos expertos ya hablan de que será peor", especial hincapié al comportamiento de la deuda.

A su juicio, "todavía es pronto" para valoraciones, pero "es cierto que los crecimientos que hemos tenido se derivan en parte de factores externos que no durarán toda la vida" y que temas como el Brexit, China, el terrorismo en países vecinos o la elección de Donald Trump puede perjudicar a las exportaciones, con lo que la previsión de crecimiento del 3% para el nuevo año "podría ser demasiado optimista".

Por lo que en su opinión, "no podemos abandonar las exportaciones, debemos seguir insistiendo y seguir trabajando en ello" porque, según Madrid, "la única fórmula para ello es ser más competitivos y diversificar los productos y mercados a los que ofertamos, a fin de mantener alto el nivel económico y con ello favorecer el crecimiento del empleo".

