Carnero esperará a conocer la decisión de Ruiz Medrano para plantearse si opta a la Presidencia del PP de Valladolid

Así lo ha expresado el dirigente de la Diputación en una entrevista concedida a Europa Press de cara a un año que en el Partido Popular estará marcado por los distintos congresos que se celebrarán, tanto nacional, en febrero, como regional antes de Semana Santa, y los provinciales posteriormente.

En este último punto, Carnero ha señalado que entenderá y respetará la decisión que tome el actual dirigente provincial, Ramiro Ruiz Medrano, quien concluye su segundo periodo al frente del PP. "Si continúa, bien, porque es un grandísimo presidente y si decide dejarlo también, porque si lo deja considera que es mejor dar un paso a un lado y dejar que sean otras personas las que asuman la dirección", ha reflexionado Carnero.

En cuanto a la posibilidad de, como número dos del PP de Valladolid, optar a la Presidencia en el caso de que Ruiz Medrano decida no aspirar a la reelección, Carnero ha apuntado que cuando se llegue "a ese río" ya verá la decisión que tomará, algo que reconoce que no se ha planteado porque, hasta ahora, el presidente del partido "no ha apuntado una intención en otro sentido que no sea seguir" en el cargo.

En todo caso, el secretario general del PP vallisoletano ha abogado, desde la "normalidad", por que en los procesos congresuales del partido haya una "renovación importante" que se acometa "desde el punto de vista de las ideas y de las personas" con el objetivo "velar por la ambición del partido, como es garantizar la calidad de vida de todos los españoles".

En definitiva, ha considerado que 2017 será un año "importante" para el PP en el que determinar "hacia donde quiere ir" y cuales son las estructuras organizativas y las personas que van a llevar a cabo la dirección del partido durante los próximos años.

El dirigente 'popular' ha apuntado que los congresos se han retrasado "de manera larga" debido al período de ausencia de Gobierno en España, pues ha justificado que "tocaba atender otras circunstancias importantes y no las cuestiones internas".

