El compañero de George Michael le encontró "muerto en la cama"

El compañero de George Michael, considerado su pareja sentimental, Fadi Fawaz, ha relatado cómo halló el cadáver del cantante George Michael, que falleció el día 25 a los 53 en su domicilio, a las afueras de Londres.

Un día antes el mánager de Michael había anunciado: "Con gran tristeza confirmamos que nuestro hijo, hermano y amigo George ha muerto en paz en su casa el día de Navidad", a la vez que pedía "privacidad y respeto" para la familia del artista.

Ahora, Fadi Fawaz, que convivió con el artista durante años y que siempre fue considerado como su pareja sentimental ha asegurado que él encontró el cadáver del cantante, en su cama, la mañana de Navidad.

Con un mensaje en Twitter, Fawaz narró que: "Es una Navidad que nunca olvidaré, al encontrar a mi compañero muerto en paz en la cama... nunca dejaré de echarte de menos".

Los representantes de George Michael aseguraron que cantante murió a causa de una insuficiencia cardíaca, aunque no está claro cuál fue la causa.





ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx