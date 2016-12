El presunto autor del atentado de Berlín muere tiroteado por la Policía en Milán

El presunto autor del atentado de Berlín, el joven tunecino de nombre Anis Amri y cuyas huellas fueron encontradas en la cabina del camión, ha muerto tiroteado por la Policía en el municipio milanés de Sesto San Giovanni (Italia), ha confirmado en rueda de prensa el ministro del Interior italiano, Marco Minniti. La información fue adelantada por la Agencia Reuters y el Corriere Della Sera.

El tiroteo se produjo la pasada madrugada, "a las tres". Dos agentes de policía en un "control habitual" dieron el alto al sospechoso cuando caminaba solo en la oscuridad y le pidieron la documentación. Entonces, el joven sacó un arma de su mochila, disparó y golpeó a un agente. El otro policía, en período de prueba, respondió al fuego y acabó con él. "He hablado con el agente herido", ha dicho el ministro, "y le he deseado una buena recuperación".

"Italia debe estar orgullosa por sus fuerzas de seguridad", ha insistido Minniti. "No quiero entrar en detalles, la investigación aún está en marcha, estamos colaborando con la fiscalía", ha explicado. Italia está en contacto con las autoridades alemanas a nivel gubernamental y policial.

Entre la documentación incautada en la inspección del cadáver, según el Corriere Della Sera, había un billete de tren con el que las fuerzas de seguridad intentan reconstruir su huida de Berlín. El sospechoso habría subido a un tren en Chambery (Francia) y llegó a Milán tras pasar por Turín. El tiroteo, de hecho, se habría producido en los alrededores de la estación ferroviaria de la localidad milanesa.

La Policía, que ha identificado al sospechoso por sus huellas y por las imágenes difundidas por las autoridades germanas —"No hay duda" de su identidad, según el ministro—, intenta averiguar ahora si el arma que portaba, del calibre 22, es la misma con la que supuestamente habría disparado al conductor oficial del camión utilizado para la matanza, informa La Repubblica.

Un portavoz del ministerio del Interior alemán ha remitido a los medios a la fiscalía para cualquier detalle sobre la investigación y también ha asegurado que aún no puede confirmar la muerte del sospechoso. Tampoco, ha dicho, que fuera él el autor de la matanza.



Por su parte, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, expresó el agradecimiento de su Gobierno a las autoridades italianas. Desde el Gobierno de la ciudad-estado de Berlín, su titular de Interior, Andreas Geisel, advirtió de que, pese al alivió general, se mantiene la búsqueda de posibles cómplices. Que el principal sospechoso haya caído en Milán "no significa que se suspenda la búsqueda", dijo.

Los antecedentes del sospechoso

Anis Amri está considerado como principal sospechoso del atentado en el mercado navideño de Berlín.



Nació en 1992 en Kairuán, al norte de Túnez, en el seno de una familia numerosa con nueve hijos, según el diario Bild. En 2011, poco después de que estallase la revolución en Túnez que dio lugar a la primavera árabe, cruzó el Mediterráneo en una patera para llegar a la isla de Lampedusa (Sicilia), según medios italianos.



En febrero de ese año fue alojado en un centro de menores de Catania, porque alegó que tenía 17 años a pesar de que ya contaba con 18, y se le inscribió en un colegio, hasta que se descubrió el engaño.Apenas cinco meses más tarde, fue detenido acusado de haber incendiado el centro y por otros delitos como robo, amenazas y agresión.



Al término de su condena en Sicilia se decretó su expulsión, pero no llegó a ser deportado a Túnez: desaparecióFue condenado a cuatro años de cárcel, que cumplió íntegramente en la prisión de Ucciardone, en Palermo, la capital de Sicilia, donde podría haber entrado ya en contacto con islamistas. Al término de su condena se decretó su expulsión, pero no llegó a ser deportado a Túnez: desapareció.



Las autoridades alemanas han confirmado que en julio de 2015 entró en el país a través del estado de Baden-Württemberg, en el suroeste. Solicitó asilo, pero su petición fue denegada el pasado mes de junio. Se inició su proceso de expulsión de Alemania, pero tampoco pudo llevarse a cabo por la falta de cooperación de Túnez.

Hasta seis identidades distintas

La orden de detención europea revela que ha usado hasta seis identidades distintas. En febrero de este año se trasladó a Berlín, donde residió la mayor parte del tiempo hasta el día del ataque, aunque en varias ocasiones viajó a Renania del Norte-Westfalia, donde entró en contacto con círculos salafistas, según medios alemanes.



Hace dos semanas contactó por última vez a través de Facebook con su hermano WalidSus movimientos fueron detectados por diversos servicios secretos alemanes, informó el responsable de Interior de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jäger, que llegaron a clasificarlo como "peligroso", etiqueta que tienen 549 personas en un país de más de 80 millones de habitantes.



Las autoridades de Berlín lo vigilaron entre marzo y septiembre de este año, pero el operativo se cerró. Las fuerzas de seguridad pincharon sus comunicaciones y, según Der Spiegel, el joven llegó a ofrecerse como terrorista suicida, pero eran mensajes en clave, por lo que no constituían prueba suficiente para detenerlo.



La última comunicación entre las fuerzas antiterroristas alemanes en relación con Amri tuvo lugar este noviembre, según Jäger. Según The New York Times, estaba incluido en una lista de personas que tenían prohibido volar a EEUU. Hace dos semanas contactó por última vez a través de Facebook con su hermano Walid. En la cabina del camión se encontró un documento alemán con su nombre y sus huellas dactilares.