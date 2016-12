La familia del tunecino sospechoso del atentado de Berlín pide que se entregue

El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, informó este jueves de que Anis Amri es "con alta probabilidad" el autor del atentado de Berlín. Ese mismo día, la Fiscalía federal emitió una orden de detención europea contra este joven de origen tunecino, que había sido vigilado por las fuerzas de seguridad por sus vínculos con círculos islamistas y que no había sido expulsado del país tras haberse rechazado su petición de asilo porque le faltaba la documentación necesaria.

Desde entonces, la información sobre Amri, que precisamente cumplió el jueves 24 años, ha ido acumulándose. Según informa el diario The New York Times, estaba incluido en una lista de personas que tenían prohibido volar a EEUU y la inteligencia estadounidense tenía constancia de que había buscado en internet cómo fabricar bombas y de que se había comunicado con el Estado Islámico (EI) al menos en una ocasión. Der Spiegel informa de que el joven llegó a ofrecerse como terrorista suicida, pero con mensajes en clave, por lo que no constituían prueba suficiente para detenerlo.

Mientram su familia (sus padres, sus cinco hermanas y sus dos hermanos), que vive en una pequeña población rural del centro de Túnez llamada Queslatia que ahora está tomada por la prensa internacional, se enfrentan estos días a la prensa entre la incredulidad, el rechazo al atentado y el llanto.

No nos representa ni a nosotros ni a nuestra familia. Pero estoy seguro de que no lo ha hecho él

Sus hermanos, Walid y Abdelkader asegurado que, antes de viajar a Europa, era un joven que bebía alcohol y que nunca rezaba y creen que pudo haberse radicalizado durante los cuatro años que permaneció en prisión por vandalismo, amenazas y robo en Italia, país al que acudió tras salir de Túnez tras la llamada ‘primavera árabe’.

“Si ha hecho esto, es una deshonra para nosotros. No nos representa ni a nosotros ni a nuestra familia. Pero estoy seguro de que no lo ha hecho él. Fue a Europa para trabajar y ayudar a nuestra familia. Nos contactó por Facebook diciendo que quería volver a Túnez en enero pero que tenía que ganar antes algún dinero para comprar su propio coche y empezar un negocio”, explicó Abdelkader a los periodistas reunidos ante su casa, dirigiéndose luego directamente s su hermano: “entrégate para que la familia pueda descansar tranquila”.

Su hermana, Sayuda Amri, se expresa en términos parecidos al Washington Post, aún cree en la inocencia de su hermano y le pide que se entregue a la Policía para probar que no es culpable, añadiendo que “si es cierto lo que estamos escuchando, ha traído la vergüenza a esta familia y a este país”.

Su madre, Nour de 60 años simplemente pide: “por favor, entendedlo y dejadnos a solas con nuestra desgracia”.