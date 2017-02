Zozulya responde a los 'Bukaneros' que no es neonazi: "Fue el error de un periodista"

El delantero ucraniano del Real Betis Roman Zozulya, que esta noche ha cerrado su cesión hasta final de temporada al Rayo Vallecano, ha explicado en una carta a la afición rayista que "nunca" ha estado "vinculado a ningún grupo neonazi ni paramilitar".

La llegada de Zozulya al Rayo ha estado a punto de truncarse por el rechazo que ha suscitado en la peña radical rayista 'Bukaneros', de ideología ultraizquierdista, que por la tarde emitieron un comunicado para advertir que el ucraniano no sería "bienvenido" al club por su "filiación nazi".

Sin embargo, el jugador bético ha explicado en una misiva difundida por el Rayo Vallecano en sus cuentas de redes sociales que su "llegada a España estuvo acompañada por un malentendido por culpa de un periodista que no conoce la realidad de Ucrania".

"Llegué al aeropuerto de Sevilla con una camiseta con el escudo de mi país y unos versos del poeta Taras Shevchenko, estudiado en todas las escuelas de la Unión Soviética. Este periodista publicó que traía una camiseta de un grupo paramilitar que se distingue del escudo de mi país porque lleva una espada de gran tamaño", continúa.

"El Real Betis pidió la eliminación de esa noticia al periódico, que la retiró después de pedir disculpas y reconocer su error (...) He realizado una importante tarea en Ucrania colaborando en ayudar a los niños y a los más desfavorecidos", añade Zozulya, quien concluye con un "aúpa Rayo".

Martín Presa: no queremos a tipos como Zozulya. Su filiacion nazi le impide vestir la franjirroja.

No la vas a ensuciar. No eres bienvenido pic.twitter.com/QaXkeceGnd