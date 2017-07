Saúl, sobre Theo Hernández: "Él sabrá lo que hace, el que no quiera estar aquí no nos importa"

El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez no ha querido cuestionar la decisión del defensa Theo Hernández de abandonar el conjunto rojiblanco para fichar por el Real Madrid y ha explicado que el que no quiera estar en el club colchonero "no" les "importa".

"Son decisiones suyas y él sabrá lo que hace. Lo que pedimos es transmitir el respeto de donde ha salido. Theo tiene que tener respeto al club del que salió; si lo tiene, no me importa que se vaya. Vamos a darle el cariño a la gente que quiera estar aquí, el que no quiera estar no nos importa", declaró en el acto de renovación como jugador atlético hasta 2026.

En este sentido, el ilicitano recalcó la importancia de respetar los "valores" del club rojiblanco. "A los jóvenes les diría que se empapen de los valores del 'Atleti' porque no solo le van a servir en su vida futbolística sino en el día a día de la vida", finalizó.