Piqué no deja la selección española: "Es un reto para mí" | Directo: rueda de prensa

Gerard Piqué, central del Barça y de la selección española, dio una rueda de prensa improvisada esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En ella, el catalán ha comentado que hablaría durante una hora y media. "El primer día de concentración fue difícil. No es del agrado de nadie recibir insultos. Pero es un reto para mí para revertir la selección".

El central ha asegurado que "es imposible poner en duda mi compromiso". "Me duele que haya duda de mi compromiso, estoy muy orgulloso de estar con la selección española", dijo el jugador del Barça.

"Respeto que haya gente que piense que los catalanes no tenemos que votar", ha añadido. "Están Nadal o compañeros de selección que piensan distinto a mí, pero hablando llegamos a un acuerdo".

"No es mi caso, pero creo firmemente que un independentista puede jugar en la selección española".

Sobre meclar un política y deporte, ha asegurado que quiere que sean comprensivos con él cuando expresa su opinion. "Hay gente que me aconseja que no hable de política, pero yo creo que tampoco me he posicionado en ningún bando. Simplemente he dicho que creo mque la gente tiene que votar, sí, no o en blanco, pero votar. Cualquier opción es válida".

"Erradicar los pitidos va a ser muy difícil, pero si yo fuera aficonado de la selección y si tengo que elegir entre animar o pitar a Poiqué, elegiría apoyar a mi selección", ha dicho el central, que también aseguró que "por quien lo siento es por mis compañeros, porque no es de buen agrado que tengan que aguantar que piten a un compañero en los campos".

A este respecto, "entiendo que mis compañeros estén cansados con mi tema. Por eso yo he salido aquí". Además, ha asegurado que "con Sergio Ramos me llevo muy bien, es una mentira todo. Es más, vamos a ser socios de un negocio que le plantee".